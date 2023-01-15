Элисон Бри находит любовь в трейлере «Кто-то, кого я знал»

Элисон Бри находит любовь в трейлере мелодрамы «Кто-то, кого я знал». Фильм поставил муж актрисы – Дейв Франко.Prime Video опубликовал трейлер романтической комедии «Кто-то, кого я знал».

Фото: Inc-News Inc-News

Главные роли в нём исполнили Джей Эллис и Элисон Бри, которая вместе с мужем Дейвом Франко также написала сценарий. Франко в этот раз не появится на экране, он встал по ту сторону камеры, чтобы руководить съёмочным процессом в качестве режиссёра.

Сюжет фильма следует за трудоголиком, телепродюсером Элли (Бри), «которая сталкивается с крупной профессиональной неудачей, заставляющей её искать утешения в родном городе», - говорится в официальном синопсисе. После бурного вечера воспоминаний в компании своей первой любви, Шона, Элли начинает задаваться вопросами о том, каким человеком она стала. «Ситуация ещё больше запутывается, когда героиня обнаруживает, что Шон собирается жениться на Кэссиди (Кирси Клемонс), чьи уверенность и творческие амбиции напоминают ей о том, какой она сама когда-то была».