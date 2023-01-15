Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Элисон Бри находит любовь в трейлере мелодрамы «Кто-то, кого я знал»

Inc-News

Элисон Бри находит любовь в трейлере мелодрамы «Кто-то, кого я знал». Фильм поставил муж актрисы – Дейв Франко.Prime Video опубликовал трейлер романтической комедии «Кто-то, кого я знал».

Элисон Бри находит любовь в трейлере «Кто-то, кого я знал»
Фото: Inc-NewsInc-News

Главные роли в нём исполнили Джей Эллис и Элисон Бри, которая вместе с мужем Дейвом Франко также написала сценарий. Франко в этот раз не появится на экране, он встал по ту сторону камеры, чтобы руководить съёмочным процессом в качестве режиссёра.

Сюжет фильма следует за трудоголиком, телепродюсером Элли (Бри), «которая сталкивается с крупной профессиональной неудачей, заставляющей её искать утешения в родном городе», - говорится в официальном синопсисе. После бурного вечера воспоминаний в компании своей первой любви, Шона, Элли начинает задаваться вопросами о том, каким человеком она стала. «Ситуация ещё больше запутывается, когда героиня обнаруживает, что Шон собирается жениться на Кэссиди (Кирси Клемонс), чьи уверенность и творческие амбиции напоминают ей о том, какой она сама когда-то была».

По словам Франко, его новый фильм – это «нетривиальная история любви трёх людей, которые неожиданно помогают друг другу осознать своё место в жизни, узнать, откуда они пришли и куда направляются». Сценарий Дейв и Элисон написали, вдохновляясь романтическими комедиями 80-90 гг. На экраны «Кто-то, кого я знал» выйдет 10-го февраля.

Фильмы,Элисон Бри,Дейв Франко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители