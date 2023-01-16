«Дюна», «Форсаж», «Вызов»: самые ожидаемые фильмы 2023 года

В 2023 году выйдут десятки российских и зарубежных фильмов. В материале «ФедералПресс» читайте о самых ожидаемых премьерах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«2023 год обещает быть насыщенным», – пишут медиа.

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Marvel

17 февраля в зарубежном прокате стартует показ фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Блокбастер откроет пятую фазу киновселенной Marvel, а также представит нового злодея франшизы – Канга Завоевателя.

Премьера «Стражей Галактики. Часть 3» состоится в зарубежном прокате 5 мая. Режиссер прощается с командой космических неудачников, и, судя по всему, не все доживут до конца фильма.

Сиквел «Капитана Марвел» – «Марвелы» – выйдет в мире 28 июля. Главные героини обменяются телами и будут вынуждены работать вместе, чтобы вернуть все обратно.

DC

17 марта в мире состоится премьера фильма «Шазам! Ярость богов». Главный герой все также превращается в супергероя, но постоянно сомневается в себе.

С 16 июня в зарубежном прокате покажут «Флэша». Сольник самого быстрого участника Лиги справедливости подходит к концу. Релиз длительное время откладывался по различным причинам.

«Аквамен и потерянное царство» начнут показывать 25 декабря. По слухам, этот фильм станет последним блокбастером нынешней киновселенной DC, которую Джеймс Ганн и Питер Сафран собираются освежить.

Боевики

«65» – фильм от сценаристов «Тихого места», который выйдет 9 марта. Здесь и фантастика, и боевик. Картина перенесет вас на Землю, существовавшую 65 млн лет назад.

24 марта состоится премьера четвертой части «Джона Уика». Главный герой снова что-то не поделит с криминальными авторитетами.

«Форсаж 10» стартует 19 мая. Фильм станет одним из двух, заканчивающих автомобильную историю. На экране будут все те же лица – Вин Дизель, Мишель Родригез, Лудакрис и все остальные. Из новых – Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

9 июня ожидается выход фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». А 30 июня состоится премьера картины «Индиана Джонс и часы судьбы».

В июле зрители смогут увидеть новую часть «Миссия невыполнима». Сюжет седьмой части пока держится в секрете.

3 ноября состоится мировая премьера «Дюны 2». Первая часть наделала немало шума, эта картина станет экранизацией второй половины первого романа одноименного цикла Фрэнка Герберта.

Авторские хиты

«Супер Майк: Последний танец» – финал истории стриптизера Майка Лейна, которого играет Ченнинг Татум. Компанию актеру составит Сальма Хайек.

21 июля состоится мировая премьера «Барби», главные роли в котором исполнили Райан Гослинг и Марго Робби. В этот же день выйдет «Оппенгеймер» с Килианом Мерфи.

Хорроры и триллеры

3 февраля ожидается выход триллера «Стук в дверь» по мотивам романа «Хижина на краю света» Пола Тремблея. 10 марта состоится премьера «Крика 6»: главная героиня франшизы Сидни Прескотт в продолжении не появится, так как актрису Нив Кэмпбэлл не устроил гонорар.

С 5 апреля стартует показ «Ренфилда» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом. Верный соратник графа Дракулы пытается остепениться в Новом Орлеане, но старый хозяин не слишком доволен.

Российское кино

В День Святого Валентина состоится премьера «Непослушной» с Анастасией Резник и Александром Петровым в главных ролях. Фильм расскажет о студентке и главе строительной компании, а также их необычном пари.

«Вызов» – наверно самый ожидаемый российский фильм, ведь для его съемок команда летала в космос. Премьера состоится 12 апреля – в День космонавтики.

21 декабря состоится премьера второй части «Холопа». Продолжение самого кассового российского фильма в истории снова снял Клим Шипенко.

«Воланд» – амбициозная экранизация романа «Мастер и Маргарита». Точной даты выхода фильма еще нет. В ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов.

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