"Ленфильм-дебют" отберет дебютантов для участия в новом сезоне

"Ленфильм-дебют" объявил о начале приема заявок на участие в новом сезоне лаборатории, сообщила в понедельник пресс-служба продюсерского центра Potential. Десять дебютантов под руководством профессионалов киноиндустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов.
"Стать участником смогут начинающие режиссеры и сценаристы со всей России, прошедшие предварительный конкурсный отбор. К рассмотрению принимаются сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов", - рассказали в продюсерском центре.
Прием заявок завершится 20 марта. В апреле будет объявлен шорт-лист из 30 проектов, а финальный список участников появится в мае. Учебные очные сессии лаборатории будут проходить с июня по декабрь в Петербурге на базе киностудии "Ленфильм". Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних участников на время очных сессий.
"Каждый из десяти дебютантов - участников лаборатории получит своего персонального куратора, с которым он будет работать над сценарием в индивидуальном порядке. Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия "Ленфильм" отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ", - пояснили в продюсерском центре.
В команду кураторов этого года вошли Бакур Бакурадзе ("Охотник", "Салют-7"), Любовь Борисова ("Надо мною солнце не садится", "Не хороните меня без Ивана"), Дмитрий Дьяченко ("День радио", "Чебурашка"), Александр Велединский ("Живой", "Географ глобус пропил"), Наталья Кудряшова ("Пионеры-герои", "Герда"), Максим Пежемский ("Мама не горюй", "Интерны"), Алексей Попогребский ("Коктебель", "Как я провел этим летом"), Андрей Прошкин ("Спартак и Калашников", "Орда"), Анна Пармас ("Осторожно, модерн!", "Давай разведемся!") и Николай Хомерики ("Ледокол", "Море волнуется раз"). Руководителем второй лаборатории "Ленфильм-дебют" выступит мастер курса прошлого года, редактор Александра Васнецова.
По словам главного редактора киностудии "Ленфильм" Андрея Апостолова, в этом году организаторы лаборатории хотели бы видеть в конкурсе больше жанровых проектов - например, комедию, триллер, вестерн или мюзикл. "Условие только одно - это должен быть оригинальный проект, которым по-настоящему "горит" автор. Для нас действительно важно, чтобы новые проекты лаборатории продолжали и развивали гуманистические традиции "Ленинградской школы", которая ассоциируется с именами Алексея Германа, Динары Асановой, Ильи Авербаха и многих других режиссеров", - приводятся его слова в сообщении.
О лаборатории "Ленфильм-дебют"
Организаторами лаборатории "Ленфильм-дебют" являются киностудия "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.
Первая лаборатория состоялась в 2022 году, ее инициатором и руководителем выступила продюсер компании "СТВ", основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд. Участниками первого выпуска стали авторы 10 проектов, отобранных из 595 заявок из 80 городов России. На финальном питчинге дебютанты презентовали свои сценарии представителям ведущих российских кинокомпаний. "Ленфильм" по результатам питчинга взял в работу проект Марии Барсуковой "Ноль целых". Участники лаборатории сейчас ведут переговоры с кинокомпаниями и платформами.