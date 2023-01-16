"Ленфильм-дебют" отберет дебютантов для участия в новом сезоне

"Ленфильм-дебют" объявил о начале приема заявок на участие в новом сезоне лаборатории, сообщила в понедельник пресс-служба продюсерского центра Potential. Десять дебютантов под руководством профессионалов киноиндустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов.

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"Стать участником смогут начинающие режиссеры и сценаристы со всей России, прошедшие предварительный конкурсный отбор. К рассмотрению принимаются сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов", - рассказали в продюсерском центре.

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Прием заявок завершится 20 марта. В апреле будет объявлен шорт-лист из 30 проектов, а финальный список участников появится в мае. Учебные очные сессии лаборатории будут проходить с июня по декабрь в Петербурге на базе киностудии "Ленфильм". Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних участников на время очных сессий.

"Каждый из десяти дебютантов - участников лаборатории получит своего персонального куратора, с которым он будет работать над сценарием в индивидуальном порядке. Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия "Ленфильм" отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ", - пояснили в продюсерском центре.

В команду кураторов этого года вошли Бакур Бакурадзе ("Охотник", "Салют-7"), Любовь Борисова ("Надо мною солнце не садится", "Не хороните меня без Ивана"), Дмитрий Дьяченко ("День радио", "Чебурашка"), Александр Велединский ("Живой", "Географ глобус пропил"), Наталья Кудряшова ("Пионеры-герои", "Герда"), Максим Пежемский ("Мама не горюй", "Интерны"), Алексей Попогребский ("Коктебель", "Как я провел этим летом"), Андрей Прошкин ("Спартак и Калашников", "Орда"), Анна Пармас ("Осторожно, модерн!", "Давай разведемся!") и Николай Хомерики ("Ледокол", "Море волнуется раз"). Руководителем второй лаборатории "Ленфильм-дебют" выступит мастер курса прошлого года, редактор Александра Васнецова.

По словам главного редактора киностудии "Ленфильм" Андрея Апостолова, в этом году организаторы лаборатории хотели бы видеть в конкурсе больше жанровых проектов - например, комедию, триллер, вестерн или мюзикл. "Условие только одно - это должен быть оригинальный проект, которым по-настоящему "горит" автор. Для нас действительно важно, чтобы новые проекты лаборатории продолжали и развивали гуманистические традиции "Ленинградской школы", которая ассоциируется с именами Алексея Германа, Динары Асановой, Ильи Авербаха и многих других режиссеров", - приводятся его слова в сообщении.

О лаборатории "Ленфильм-дебют"

Организаторами лаборатории "Ленфильм-дебют" являются киностудия "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.