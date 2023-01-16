Назван самый высокооцененный фильм 2022 года

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли был назван самым высокооцененным фильмом 2022 года по версии сайта Rotten Tomatoes.

Портал составил рейтинг на основе оценок кинокритиков и количества рецензий. «Топ Ган: Мэверик», который стал лидером списка, получил оценку 96 процентов и 459 отзывов. На втором месте оказался «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха — его оценка составила 97 процентов, лента получила 310 положительных рецензий. Третью строчку заняла картина «Все везде и сразу» (95 процентов и 365 отзывов).