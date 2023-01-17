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2 часа назад

Вышел трейлер третьего сезона "Мандалорца"

Газета.Ruиещё 7

Компания Lucasfilm представила трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец» на YouTube.

Вышел трейлер третьего сезона "Мандалорца"
Фото: Газета.руГазета.ру

Новые эпизоды выйдут на Disney+ 1 марта. Режиссерами третьего сезона станут Рик Фамуйива, оператор «Черной пантеры» Рэйчел Моррисон, а также режиссер фильма «Минари» Ли Айзек Чанг.

В новом сезоне герой Педро Паскаля Дин Джарин отправится на родную планету Мандалор, чтобы отстоять звание настоящего мандалорца. К актерскому составу также присоединятся Джанкарло Эспозито (Гидеон), Карл Уэзерс (Гриф Карга), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз), а также в сериале впервые появится звезда франшизы «Назад в будущее» Кристофер Ллойд.

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