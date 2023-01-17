Российские мультсериалы начнут показывать в Китае

Анимационные сериалы "ДиноСити" и "Бодо Бородо" будут показывать на телеканалах и VOD-платформах (видео по запросу) в Китае. Их размещением будет заниматься компания Beijing Joy Culture Media Co, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе группы компаний (ГК) "Рики".

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"ГК "Рики" анонсировала сделку с компанией Beijing Joy Culture Media Co - агент будет отвечать за размещение анимационных сериалов "ДиноСити" и "Бодо Бородо" на крупнейших китайских телеканалах и VOD-платформах. В ближайшее время партнер планирует завершить адаптацию контента на китайский язык", - рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Базирующаяся в Пекине Beijing Joy Culture Media (JCM) является одной из ведущих международных компаний по производству и дистрибуции детских анимационных фильмов и развлекательных программ. На сегодняшний день JCM эксклюзивно представляет на территории Китая более 120 проектов из России, Великобритании, Канады, Индии, Германии и других стран. В ГК "Рики" напомнили, что Beijing Joy Culture Media уже занимается развитием в КНР анимационного бренда "Фиксики".

"Динозавры из "ДиноСити" - это "вечнозеленая" тема, ориентированная на широкую семейную аудиторию, "Бодо Бородо" - научно-популярный проект с необычным сюжетом и оригинальным юмором - очень понравится детям. Мы верим, что оба эти сериала добьются значительных успехов в Китае", - привели в пресс-службе комментарий основателя и генерального директора Beijing Joy Culture Media Ли Янь.

Управляющий директор ГК "Рики" Юлия Немчина отметила, что Китай является для группы компаний одним из приоритетных направлений развития. Она выразила надежду, что у этих проектов в скором времени появятся новые поклонники.

"ДиноСити" - комедийный мультсериал для детей от 4 до 8 лет, рассказывающий историю о жизни семьи динозавров в большом городе.