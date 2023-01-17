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1 час назад

«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» по числу зрителей в России

Газета.Ruиещё 1

На фильм «Чебурашка» с момента его появления в кинотеатрах 1 января и до 17 января было продано 13,607 млн билетов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС.

Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко стал самым посещаемым проектом в истории российского проката, обогнав первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году. В первом прокате 12 лет назад «Аватар» набрал 13,466 млн зрителей.

Предварительные кассовые сборы фильма на данный момент с учетом предпродаж составляют 4,2 млрд руб. — это первый в России фильм, достигший такой кассы.

Ранее «Чебурашка» в третий раз стал лидером российского проката.

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