«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» по числу зрителей в России

На фильм «Чебурашка» с момента его появления в кинотеатрах 1 января и до 17 января было продано 13,607 млн билетов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС.

Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко стал самым посещаемым проектом в истории российского проката, обогнав первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году. В первом прокате 12 лет назад «Аватар» набрал 13,466 млн зрителей.

Предварительные кассовые сборы фильма на данный момент с учетом предпродаж составляют 4,2 млрд руб. — это первый в России фильм, достигший такой кассы.