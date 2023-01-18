Режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six

По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски снимет экранизацию романа Тома Клэнси Rainbow Six. В главной роли выступит Майкл Б. Джордан.

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Картина выступит продолжением боевика 2021 года «Без жалости», в котором главную роль тоже сыграл Майкл Б. Джордан. Актёр вновь воплотит образ оперативника ЦРУ Джона Кларка. Джордан также выступит и продюсером ленты.

Деталей сюжета экранизации Rainbow Six нет. Известно, что дистрибьютором картины выступит Paramount Pictures. Компания хочет выпустить ленту в кинотеатрах, но окончательное решение по этому поводу ещё не принято.