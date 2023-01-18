Рецензия на мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Теперь мы особенно ждём «Шрека 5».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно прошла премьера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — нового проекта легендарной студии DreamWorks, создателей «Шрека», «Кунг-фу панды» и многих замечательных произведений.

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В кинотеатрах премьера прошла совсем незамеченной: лента провалилась в мировом прокате, собрав чуть больше $ 250 млн — оно и неудивительно, учитывая конкуренцию с «Аватаром 2». Однако на стримингах «Кот в сапогах 2» потихоньку становится «спящим хитом» — зрители с удовольствием обсуждают самые эпичные моменты мультфильма и очень активно рекомендуют его своим друзьям.

Мы посмотрели мультфильм и рассказываем, почему «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — лучшее произведение DreamWorks за долгое время и одна из главных премьер зимы.

Последняя жизнь

События «Кота в сапогах 2» разворачиваются спустя некоторое время после первой части. Невероятно харизматичный герой продолжает покорять сердца жителей всего света, с лёгкостью одолевая даже самых сильных противников благодаря своей ловкости и смекалке. Кажется, что ему попросту нет равных: только что он победил смертоносного гиганта, как вдруг на него падает колокол, и он… умирает.

Оказывается, что подобных нелепых смертей накопилось аж восемь штук, и теперь у легендарного воина, опасного преступника и по совместительству самого известного героя этой вселенной осталась всего одна жизнь. Кот принимает эту информацию с привычным ему достоинством: ну подумаешь, смерть подобралась как никогда близко, с кем не бывает?

Однако несколько позже герой повстречает Серого волка — опытного охотника за головами, который чуть не убивает нашего героя в последний раз. Кот решает, что пора наконец придержать коней, и отправляется к Маме Луне, которая содержит целый кошачий приют. Там Кот надеется прожить остаток своей жизни, как вдруг он узнаёт о мифическом Последнем желании, с помощью которого можно вновь стать обладателем девяти перерождений.

Легендарный герой решает взглянуть всем страхам в лицо и загадать своё желание во что бы то ни стало. Однако ситуацию осложняет то, что до желания хотят добраться не только он, но и его давняя знакомая Киса Мягколапка, Златовласка с тремя медведями и злодей Джек Хорнер, желающий абсолютной власти.

Мультфильм удивляет

Несмотря на типичную завязку, «Коту в сапогах 2» есть чем удивить зрителей. В первую очередь это отличный экшен — следить за сражениями в мультфильме одно удовольствие. Авторы явно следят за индустрией и подсмотрели у создателей «Человека-паука: Через вселенные» пару приёмчиков, включая постановку боевых сцен.

Например, аниматоры постоянно используют популярный ныне приём с переменной частотой кадров. Все экшен-эпизоды резко выделяются не только благодаря упору в аниме-стилистику, но и пониженной кадровке, из-за чего они кажутся ещё более драйвовыми.

Лучшей иллюстрацией подхода создателей стал вступительный эпизод, в котором Кот сражается с деревянным гигантом. В нём герой бежит по крышам, пока монстр пытается попасть по нему гигантским колоколом на верёвке. Пониженная частота кадров позволила авторам сделать акцент на самых опасных моментах, а вся драка вообще похожа на что-то в духе «Атаки титанов». И это комплимент.

Похожим образом поставлены и остальные драки в мультфильме. Оператор постоянно выбирает очень необычные ракурсы, при этом в разгаре сражения очень просто понять, что вообще происходит. Это большое достижение: показать безумные поединки так, чтобы за ними было очень интересно наблюдать.

Другой важной составляющей «Кота в сапогах 2» стали, безусловно, персонажи. От харизматичнейшего Кота и дерзкой Мягколапки до милой собачки Перрито и простодушных медведей — каждый герой вызывает определённую симпатию. Кроме разве что большого Джека Хорнера, из которого сделали типичного злодея.

В полтора часа хронометража авторы умудрились заложить множество мыслей, о которых упоминают как бы вскользь. Тут и семейные ценности, и жестокое обращение с животными, и корысть, и страх перед смертью, и многое другое. Да, это семейный мультфильм, однако взрослые точно найдут в нём темы для размышлений.