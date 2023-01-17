Чад Стахелски поставит фильм «Радуга шесть» с Майклом Б. Джорданом. 35-летний актёр вновь изобразит на экране Джона Кларка – одного из самых популярных персонажей писателя Тома Клэнси.

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Адаптация Paramount романа Тома Клэнси «Радуга шесть» обрела режиссёра. Чад Стахелски, известный по работе над фильмами о Джоне Уике, возьмётся поставить проект с Майклом Б. Джорданом в главной роли. В 2021-м актёр и киностудия выпустили триллер в жанре экшен «Без жалости» по роману американского писателя Тома Клэнси «Без угрызений совести» (1993) о Джоне Кларке, настоящее имя которого Джон Т. Келли.

В картине «Радуга шесть» Джордан вновь сыграет этого героя. Он – бывший «морской котик», ставший агентом ЦРУ, и один из самых популярных персонажей, который часто появляется в шпионских романах Клэнси о Джеке Райане.