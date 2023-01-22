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1 час назад

Почему актеры фильма "Последний дом слева" рисковали жизнью на съемках

Мира Маркина

Съемки некоторых сцен сопровождаются пугающими ситуациями на съемочной площадке. Так было, например, в случае с фильмом ужасов "Последний дом слева". Жестокие эпизоды работы над картиной — в материале "Рамблера".

Почему актеры "Последнего дома слева" рисковали жизнью
Фото: Кадр из фильма "Последний дом слева"Кадр из фильма "Последний дом слева"

За кулисами фильма "Последний дом слева" все было не менее серьезно, чем в кадре. Режиссер картины Уэс Крейвен, а также актеры Дэвид Хесс и Марк Шеффлер рассказали о нескольких случаях жестокости на съемочной площадке.

Так, чтобы вызвать по-настоящему испугать партнершу Сандру Кассель, Марк Шеффлер схватил её, свесил над перилами и угрожал выбросить ее из окна, если она плохо сыграет свою роль в следующем дубле.

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Позже, во время сцены насилия, от Дэвида Хесса грозился напасть на актрису в реальности. Это было нужно, чтобы она лучше вжилась в роль и отработала сцену на съемочной площадке.

Самому Хессу по-настоящему было страшно, когда актер, исполняющий роль отца его персонажа, угрожал ему бензопилой. Инструмент был абсолютно настоящим, не лишенным ни одной из функцией. Более того, на съемочной площадке бензопилу использовали, не соблюдая никаких мер предосторожности.

В сценах, где персонажи избивают друг друга, в схватках также участвовали сами актеры, а не дублеры или каскадеры.

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