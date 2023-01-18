Российская премьера "Астерикса и Обеликса: Поднебесная" перенесена

Компания «Атмосфера кино» убрала из графика релизов фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Российская премьера картины была запланирована на 14 февраля 2023 года. Новую дату релиза прокатчик должен объявить позднее.

По сюжету картины воинственные друзья Астерикс и Обеликс должны помочь королеве. «Китайский принц-предатель вероломно совершает государственный переворот и бросает законную императрицу в тюрьму. Ее дочь с помощью финикийского купца и верного слуги бежит в Галлию, где обращается за помощью к Астериксу и Обеликсу», — рассказывают о своем фильме авторы.

Астерикса в картине сыграл режиссер фильма Гийом Кане. Венсан Кассель исполнит роль Цезаря, а Марион Котийяр сыграет царицу Клеопатру. Звездный состав пополнился актером Пьером Ришаром и футболистом Златаном Ибрагимовичем, который предстанет перед зрителями в роли легионера по имени Антивирус.