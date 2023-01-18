Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
3 часа назад

Российская премьера фильма "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" перенесена

Газета.Ru

Компания «Атмосфера кино» убрала из графика релизов фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Российская премьера "Астерикса и Обеликса: Поднебесная" перенесена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российская премьера картины была запланирована на 14 февраля 2023 года. Новую дату релиза прокатчик должен объявить позднее.

По сюжету картины воинственные друзья Астерикс и Обеликс должны помочь королеве. «Китайский принц-предатель вероломно совершает государственный переворот и бросает законную императрицу в тюрьму. Ее дочь с помощью финикийского купца и верного слуги бежит в Галлию, где обращается за помощью к Астериксу и Обеликсу», — рассказывают о своем фильме авторы.

Астерикса в картине сыграл режиссер фильма Гийом Кане. Венсан Кассель исполнит роль Цезаря, а Марион Котийяр сыграет царицу Клеопатру. Звездный состав пополнился актером Пьером Ришаром и футболистом Златаном Ибрагимовичем, который предстанет перед зрителями в роли легионера по имени Антивирус.

Трейлер фильма появился в сети в сентябре 2022 года.

Фильмы,Пьер Ришар,Венсан Кассель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители