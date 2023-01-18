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1 час назад

"Аватар 2" стал шестым самым кассовым фильмом в истории

Газета.Ru

Фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона собрал в прокате $1,922 млрд, обогнав ленту «Человек-паук: Нет пути домой». Блокбастер Кэмерона также занял шестое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. Об этом сообщает Forbes.

"Аватар 2" стал шестым самым кассовым фильмом в истории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты прогнозируют, что касса «Аватара 2» преодолеет отметку $2 млрд в ближайший уикенд, и лента опередит по сборам «Мстителей: Войну бесконечности», которые собрали $2,048 млрд.

Тройку лидеров самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа возглавляет оригинальный «Аватар» ($2,922 млрд), на второй строчке расположились «Мстители: Финал» (2,798 млрд), а замыкает топ-3 — «Титаник» ($2,195 млрд).

Ранее Кэмерон заявлял , что «Аватару 2» нужно попасть в топ-10 самых кассовых фильмов в истории, чтобы окупиться.

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