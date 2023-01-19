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4 часа назад

Раз и свадьба, два и беременна: вышла комедия «Я на перемотке!»

Кино-Панк

В онлайн-кинотеатр KION состоялась премьера комедии о путешествии во времени «Я на перемотке!» Никиты Владимирова. В его картине типичный сотрудник страховой компании Максим привык все постоянно откладывать, но в один момент он попадает под проклятие, сжимающее годы его жизни в минуты.

Раз и свадьба, два и беременна: вышла комедия «Я на перемотке!»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Максим — миллениал, который не научился правильно расставлять приоритеты в отношениях с близкими людьми и работе. Он отодвигает встречи с мамой и девушкой Сашей «на потом», потому что берет очередное задание от своего босса страховой фирмы, чей лозунг прост: «Свобода, здоровье и любовь — в нашем мире всё это стоит денег». Деньги, карьера и успех появятся в жизни героя внезапно, сразу после встречи с загадочной таксисткой Тамарой Петровной, которая подвозит Макса и Сашу. Она предлагает Максиму исправиться и сделать девушке предложение. Он нехотя соглашается, и сразу после выхода из такси понимает, что его жизнь невероятно ускорилась. Вот пару секунд назад горе-карьерист шел на свидание с Сашей, а сейчас они женятся, и через пару моментов она уже беременна.

Главные роли в фильме исполнили Ксения Теплова, Ирина Пегова и Андрей Бурковский. Производством фильма занималась киностудия «Искусство для людей» при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Баженова.

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