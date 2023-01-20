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1 час назад

Вышел трейлер готического хоррора "Проклятие черного паука"

Российская Газета

Компания "Кинологистика" представила в Сети новый дублированный трейлер швейцаро-венгерского фильма ужасов "Проклятие черного паука" (Die Schwarze Spinne).

Действие ленты развернуто в Швейцарии XIII века. Чтобы защитить свою деревню от жестокости тевтонских рыцарей молодая повитуха Кристина (Лилит Штангенберг) заключает сделку с самим дьяволом. Но всё, понятно, имеет свою цену: на деревню нападает полчище пауков, а Кристина из спасительницы становится изгоем. "Хватит ли ей духа побороть зло, если все вокруг желают ей смерти?" - интересуется синопсис.

Поставил фильм Маркус Фишер, работавший на сериалах "Место преступления" и "Европейские копы".

В кино - с 9 февраля.

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