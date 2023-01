В трейлере мультфильма про Бэтмена показали жутких чудовищ

Warner Bros. Entertainment опубликовала на своём канале трейлер нового мультфильма про Бэтмена. Он получил название Batman: The Doom That Came to Gotham. Проект основан на серии комиксов Майка Миньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси «Бэтмен: Гибель, пришедшая в Готэм».