Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Харрисон Форд и Джейсон Сигел сходят с ума в трейлере сериала "Терапия"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Apple TV+ показал полноценный трейлер комедийного сериала "Терапия", главные роли в котором исполняют звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсон Сигел и Харрисон Форд.

Шоу рассказывает о двух психотерапевтах, один из которых после трагедии приходит к уверенности, что пациентам несмотря ни на что нужно говорить правду, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона.

Создателями "Терапии" выступили авторы "Теда Лассо" Бретт Голдстин и Билл Лоуренс, а также сам Сигел.

Премьера первых двух эпизодов сериала запланирована на 27 января.

Фильмы,Видео,Как я встретил вашу маму,Билл Лоуренс,Джейсон Сигел,Харрисон Форд,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители