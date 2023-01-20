Стриминговый сервис Apple TV+ показал полноценный трейлер комедийного сериала "Терапия", главные роли в котором исполняют звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсон Сигел и Харрисон Форд.
Шоу рассказывает о двух психотерапевтах, один из которых после трагедии приходит к уверенности, что пациентам несмотря ни на что нужно говорить правду, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона.
Создателями "Терапии" выступили авторы "Теда Лассо" Бретт Голдстин и Билл Лоуренс, а также сам Сигел.
Премьера первых двух эпизодов сериала запланирована на 27 января.