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57 минут назад

Ричард Гир снова сыграл в ромкоме с Робертс

Российская Газета

Кинокомпания "Экспонента" представила финальный российский постер фильма "Знакомство родителей" (в оригинале - "Может, и да", Maybe I Do).

В главных ролях - звёзды "Пары на праздники" Эмма Робертс и Люк Брейси. Также в ролях: Ричард Гир, Сьюзан Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси.

По сюжету молодая пара перед свадьбой решает познакомить своих родителей друг с другом.

"Правда они не знают, что их родственники уже знакомы - и, гораздо, ближе, чем им хотелось бы", - это завязка.

Российская Газета

Российская премьера - 9 февраля.

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