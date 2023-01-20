Ричард Гир снова сыграл в ромкоме с Робертс

Кинокомпания "Экспонента" представила финальный российский постер фильма "Знакомство родителей" (в оригинале - "Может, и да", Maybe I Do).
В главных ролях - звёзды "Пары на праздники" Эмма Робертс и Люк Брейси. Также в ролях: Ричард Гир, Сьюзан Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси.
По сюжету молодая пара перед свадьбой решает познакомить своих родителей друг с другом.
"Правда они не знают, что их родственники уже знакомы - и, гораздо, ближе, чем им хотелось бы", - это завязка.
Российская премьера - 9 февраля.