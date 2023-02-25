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Кадр дня: как снимали подводные сцены в "Аватаре-2"

"Аватар-2" снимали в основном под водой и впервые использовали специальную технологию. "Рамблер" рассказывает, как проходил съемочный процесс.

Как снимали сцены в воде в "Аватаре-2"
© Кадр из фильма "Аватар: путь воды"

Действие второй части саги "Аватар", происходит в воде. Чтобы картинка получилась реалистичной, съемочная команда использовала инновационное оборудование, которое позволяет записывать видео под водой. Подобные технологии не применялись ни в одном фильме за всю историю кинематографа.

Тем не менее интересна не только техническая составляющая съемок, но и то, как они вообще проходили. Во-первых, для водных сцен использовали огромный резервуар объемом порядка четырех миллионов литров, который построили в Новой Зеландии. Потоки воды в этом резервуаре имитировали океанские течения.

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Во-вторых, подводные сцены "Аватара-2" действительно снимали в воде. Дубли длились до четырех минут, и актеры, по словам продюсера Джона Ландау, тренировались задерживать дыхание и периодически отдыхали на специальных пенопластовых шестах.

Соцсети

Чтобы подводный мир не выглядел искаженно из-за студийного света, поверхность водоема время от времени покрывали плавающими шариками. В итоге картинка вышла реалистичной, в отличие от кадров, которые получаются, если подобные сцены снимают с помощью хромакея.

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