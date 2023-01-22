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1 час назад

«Чебурашку» посмотрели уже  более 16 млн человек

Клопс.Ruиещё 2

Российскую семейную комедию «Чебурашка»6+ за три недели проката посмотрели в кинотеатрах уже 16,2 млн человек. Данные публикует Единая автоматизированная информационная система.

В Калининградской области лента заинтересовала 165 665 человек, а выручка кинотеатров региона составила почти 50 млн рублей.

Всего же в России создатели фильма заработали 4,993 млрд рублей. Картина обогнала ленту «Холоп»12+, которая стала первой отечественной лентой, принёсшей авторам более 4 млрд рублей.

В Калининграде премьера фильма состоялась почти на две недели раньше общероссийской. Картину показали в кинотеатре «Космосфера», который открылся в микрорайоне А. Космодемьянского. На переоборудование зала в ДК «Машиностроитель» из городского бюджета потратили 20 млн рублей, ещё 8 млн рублей на оборудование выделили Министерство культуры РФ и Фонд кино.

Фильмы,Видео,Чебурашка,Минкультуры России,
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