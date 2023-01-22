«Чебурашку» посмотрели уже  более 16 млн человек

Российскую семейную комедию «Чебурашка» 6+ за три недели проката посмотрели в кинотеатрах уже 16,2 млн человек. Данные публикует Единая автоматизированная информационная система .

Всего же в России создатели фильма заработали 4,993 млрд рублей. Картина обогнала ленту «Холоп»12+, которая стала первой отечественной лентой, принёсшей авторам более 4 млрд рублей.

В Калининграде премьера фильма состоялась почти на две недели раньше общероссийской. Картину показали в кинотеатре «Космосфера», который открылся в микрорайоне А. Космодемьянского. На переоборудование зала в ДК «Машиностроитель» из городского бюджета потратили 20 млн рублей, ещё 8 млн рублей на оборудование выделили Министерство культуры РФ и Фонд кино.