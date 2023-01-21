Фильм о Майкле Джей Фоксе сорвал стоячие овации

На кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера документального фильма о звезде трилогии "Назад в будущее" Майкле Джей Фоксе, которая удостоилась стоячих оваций, сообщает Variety.

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Картина режиссера Дэвиса Гугенхайма под названием "Still: A Michael J. Fox Movie" рассказывает о жизни актера, о его карьере после успеха культовой франшизы Роберта Земекиса, а также о том, как Фокс, который много лет страдает болезнью Паркинсона, пытается помогать ученым в исследовании этого заболевания.