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1 час назад

Фильм о страдающем болезнью Паркинсона актере Майкле Джей Фоксе сорвал стоячие овации

Газета.Ru

На кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера документального фильма о звезде трилогии "Назад в будущее" Майкле Джей Фоксе, которая удостоилась стоячих оваций, сообщает Variety.

Фильм о Майкле Джей Фоксе сорвал стоячие овации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина режиссера Дэвиса Гугенхайма под названием "Still: A Michael J. Fox Movie" рассказывает о жизни актера, о его карьере после успеха культовой франшизы Роберта Земекиса, а также о том, как Фокс, который много лет страдает болезнью Паркинсона, пытается помогать ученым в исследовании этого заболевания.

По словам критиков, картина о жизни актера получилась обнадеживающей и очень светлой. Также уточняется, что во время премьеры фильм был удостоен стоячих оваций. Точная дата выхода фильма "Still: A Michael J. Fox Movie" пока не раскрывается, но известно, что он эксклюзивно выйдет онлайн на платформе Apple TV+ в 2023 году.

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