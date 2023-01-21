В России средний чек одного похода в кино зимой вырос почти на четверть

редний чек одного похода в кинотеатр в России этой зимой (декабрь-январь) вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 966 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".
"Статистика банка в очередной раз подтвердила лидерство кинопроката в рейтинге развлечений у россиян. Средний чек на один поход в кинотеатр (сюда входит не только покупка билета, но и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) в декабре 2022 - январе 2023 года составил 966 руб., а годом ранее он был 784 руб.", - указывают авторы исследования. При этом средний чек у мужчин на поход в кино выше, чем у женщин - 1,069 тыс. рублей против 871 рубля.
На втором месте в рейтинге развлечений этой зимой оказались спортивные игры и занятия танцами. По данным банка, средний чек здесь также вырос относительно прошлой зимы и составил 2,454 тыс. рублей (годом ранее - 2,396 тыс. рублей).
Также у россиян не снижается интерес к развлекательным паркам, циркам и аквапаркам. По данным банка, средний чек одной покупки по картам здесь этой зимой составил 2,619 тыс. рублей (прошлой зимой - 1,716 тыс. рублей).
В рамках исследования экспертами банка были изучены все покупки по картам "Русского стандарта" в декабре 2022 года и январе 2023 года в категории "развлечения", а также за аналогичный период прошлого года.