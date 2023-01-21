В России средний чек одного похода в кино зимой вырос почти на четверть

"Статистика банка в очередной раз подтвердила лидерство кинопроката в рейтинге развлечений у россиян. Средний чек на один поход в кинотеатр (сюда входит не только покупка билета, но и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) в декабре 2022 - январе 2023 года составил 966 руб., а годом ранее он был 784 руб.", - указывают авторы исследования. При этом средний чек у мужчин на поход в кино выше, чем у женщин - 1,069 тыс. рублей против 871 рубля.