Действие четвертого «Аватара» будет разворачиваться на Земле

Американский кинопродюсер Джон Ландау продолжает делиться с фанатами деталями о будущих частях франшизы «Аватар». В этот раз он рассказал, что действие ее четвертой части будет разворачиваться на Земле.
Впервые зрители увидят прародину «небесных людей», которая погибает из-за своих же обитателей.
«Земля сильно страдает от перенаселения и истощения природных ресурсов, поэтому это усложняет жизнь самих землян», — отметил продюсер.
Правда, сначала поклонников ждет еще много интересного в «Аватаре-3». В частности, зрителям представят две новых народности На'ви. Одной из них будут «пепельные люди», не самые добрые представители расы.
Съемки триквела окончены. Его премьера состоится 20 декабря 2024 года. Четвертую часть снимут к 2026 году, а финальный эпизод можно ожидать не ранее 2028 года.