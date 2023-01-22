Действие четвертого «Аватара» будет разворачиваться на Земле

Американский кинопродюсер Джон Ландау продолжает делиться с фанатами деталями о будущих частях франшизы «Аватар». В этот раз он рассказал, что действие ее четвертой части будет разворачиваться на Земле.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Впервые зрители увидят прародину «небесных людей», которая погибает из-за своих же обитателей.

«Земля сильно страдает от перенаселения и истощения природных ресурсов, поэтому это усложняет жизнь самих землян», — отметил продюсер.

Правда, сначала поклонников ждет еще много интересного в «Аватаре-3». В частности, зрителям представят две новых народности На'ви. Одной из них будут «пепельные люди», не самые добрые представители расы.