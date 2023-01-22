Звезда сериала «Уэнсдэй» снялась в хорроре «Крик-6»

Американская актриса Дженна Ортега, ставшая популярной после сериала «Уэнсдэй», участвует в съемках шестого эпизода фильма ужасов «Крик». Она играет в хорроре одну из главных ролей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Голливудская знаменитость рассказала, что вначале ей было неуютно, потому что все артисты кроме нее снимались и в предыдущей серии. Но ей оказали в команде теплый прием, теперь и у нее работа наладилась.

«Я действительно чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что эта команда снималась в предыдущей ленте. Но они все были так гостеприимны», — рассказала Ортега о съемочном процессе.

В шестой части известной франшизы рассказывается о выживших после предыдущего нападения маньяка, которые опять встречают убийцу в маске. Картину снимают голливудские режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.