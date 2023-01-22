Звезда сериала «Уэнсдэй» снялась в хорроре «Крик-6»

Американская актриса Дженна Ортега, ставшая популярной после сериала «Уэнсдэй», участвует в съемках шестого эпизода фильма ужасов «Крик». Она играет в хорроре одну из главных ролей.
Голливудская знаменитость рассказала, что вначале ей было неуютно, потому что все артисты кроме нее снимались и в предыдущей серии. Но ей оказали в команде теплый прием, теперь и у нее работа наладилась.
«Я действительно чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что эта команда снималась в предыдущей ленте. Но они все были так гостеприимны», — рассказала Ортега о съемочном процессе.
В шестой части известной франшизы рассказывается о выживших после предыдущего нападения маньяка, которые опять встречают убийцу в маске. Картину снимают голливудские режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.
Кроме Ортеги в «Крике-6» участвуют американские актеры Мелисса Баррера, Кортни Кокс, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие. Премьера кинофильма состоится 8 марта.