В Госдуме сравнили Чебурашку и темнокожую фею-трансгендера из «Пиноккио»

Российским детям стоит пропагандировать идею добра из фильма «Чебурашка». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, его цитирует ТАСС.

На встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону депутат решил проанализировать, какие ценности несут западные кинофильмы, ориентированные на детскую аудиторию. Для сравнения он вспомнил экранизацию «Пиноккио», где один из персонажей, по его словам, — темнокожая фея-трансгендер. Подобное изображение людей в фильмах народный избранник назвал уродливым.

«Это сильнейший фронт, на котором государство должно не просто работать, а победить», — высказался о пропаганде определенных ценностей Хамзаев.