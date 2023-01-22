История Ромео и Джульетты с советским акцентом: «Однолюбы»

Ромео и Джульетта по-советски. Вечная история любви вот уже пятое столетие волнует сердца людей. Современную экранизацию трагедии Шекспира «Однолюбы» в эти выходные покажут на телеканале «МИР». С главными героями многосерийного фильма встретился корреспондент Дмитрий Каратаев. Строгое воспитание и жизнь по уставу. Когда Иван Стебунов только познакомился со сценарием, роль сына сотрудника органов внутренних дел его особо не впечатлила. Тогда совсем еще молодому актеру хотелось совсем иной игры: хулиганской и заводной. Все изменилось уже на съемочной площадке.

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«Я своего героя полюбил. Он такой, что называется, однолюб. Вот так и во всей своей жизни держит свое слово, отвечает за свои поступки. Идет и служит в армии. Дальше идет и работает своими руками. Он мастер по дереву. Для меня этого достаточно как для артиста. Сразу характер вырисовывается», – рассказал актер театра и кино Иван Стебунов. Над своим персонажем Федор Лавров начал работать задолго до начала съемок. Актер продумал специфический говорок, мимику, ухватки. И весь его образ такой, чтобы зритель сразу понимал: перед ним на экране человек строгих нравов и правил. Бескомпромиссный борец с расхитителями социалистической собственности.

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«В нем есть какая-то капля фанатизма, что вот так и никак по-другому. Но его плюсы в его кристальной честности. Откровенно говоря, таких людей, наверное, очень здорово иметь в друзьях, потому что это человек, который тебя никогда не подведет», – отметил актер Федор Лавров.

Директор гастронома и разумный бизнесмен. Но ради семейного счастья готов даже закон нарушить. В условиях тотального дефицита регулярно пользуется своим служебным положением.

Яхонтовы и Удальцовы напоминают два враждующих клана. Обе семьи даже не подозревают, что через много лет их дети влюбятся, а история Ромео и Джульетты вновь повторится.

Атмосферу 80-х удалось создать на съемках в Минске. Там и сейчас на улицах практически нет билбордов. А сталинский ампир напоминает о духе советского времени.

«Однолюбы» – это вечная история любви. Но с советским акцентом. В ней нет правых и виноватых. Разные люди. Со своим мнением и жизненными принципами.