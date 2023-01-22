Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
3 часа назад

История Ромео и Джульетты с советским акцентом: «Однолюбы» на телеканале «МИР»

Мир24

Ромео и Джульетта по-советски. Вечная история любви вот уже пятое столетие волнует сердца людей. Современную экранизацию трагедии Шекспира «Однолюбы» в эти выходные покажут на телеканале «МИР». С главными героями многосерийного фильма встретился корреспондент Дмитрий Каратаев. Строгое воспитание и жизнь по уставу. Когда Иван Стебунов только познакомился со сценарием, роль сына сотрудника органов внутренних дел его особо не впечатлила. Тогда совсем еще молодому актеру хотелось совсем иной игры: хулиганской и заводной. Все изменилось уже на съемочной площадке.

История Ромео и Джульетты с советским акцентом: «Однолюбы»
Фото: Мир24Мир24

«Я своего героя полюбил. Он такой, что называется, однолюб. Вот так и во всей своей жизни держит свое слово, отвечает за свои поступки. Идет и служит в армии. Дальше идет и работает своими руками. Он мастер по дереву. Для меня этого достаточно как для артиста. Сразу характер вырисовывается», – рассказал актер театра и кино Иван Стебунов. Над своим персонажем Федор Лавров начал работать задолго до начала съемок. Актер продумал специфический говорок, мимику, ухватки. И весь его образ такой, чтобы зритель сразу понимал: перед ним на экране человек строгих нравов и правил. Бескомпромиссный борец с расхитителями социалистической собственности.

Видео дня

«В нем есть какая-то капля фанатизма, что вот так и никак по-другому. Но его плюсы в его кристальной честности. Откровенно говоря, таких людей, наверное, очень здорово иметь в друзьях, потому что это человек, который тебя никогда не подведет», – отметил актер Федор Лавров.

Директор гастронома и разумный бизнесмен. Но ради семейного счастья готов даже закон нарушить. В условиях тотального дефицита регулярно пользуется своим служебным положением.

Яхонтовы и Удальцовы напоминают два враждующих клана. Обе семьи даже не подозревают, что через много лет их дети влюбятся, а история Ромео и Джульетты вновь повторится.

Атмосферу 80-х удалось создать на съемках в Минске. Там и сейчас на улицах практически нет билбордов. А сталинский ампир напоминает о духе советского времени.

«Однолюбы» – это вечная история любви. Но с советским акцентом. В ней нет правых и виноватых. Разные люди. Со своим мнением и жизненными принципами.

Смотрите сегодня на телеканале «МИР» в 11:40 сразу после фильма «Курьер».

Фильмы,Курьер,Однолюбы,Дмитрий Каратаев,Иван Стебунов,Федор Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители