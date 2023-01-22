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1 час назад

«Аватар 2» заработал более $ 1 млрд только на 3D-сеансах

Чемпионат.com

По данным Comscore и компании RealD, которая занимается производством 3D-технологий для кинотеатров, 61% проданных по всему миру билетов на «Аватар: Путь воды» приходятся на сеансы в трёхмерном формате. Выручка только от показов в 3D составила $ 1,16 млрд от общих сборов картины.

«Аватар 2» заработал более $ 1 млрд на 3D-сеансах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

18 января общие сборы «Аватар: Путь воды» перевалили за отметку $ 1,921 млрд. Лента перегнала «Человека-паука: Нет пути домой», став шестым самым кассовым фильмом в истории.

Напомним: первый «Аватар» в 2009 году показывали в основном в 3D-IMAX. Ленту изначально снимали под этот формат, и она в итоге стала одной из самых успешных в истории кинематографа, собрав почти $ 3 млрд по всему миру и получив в 2010-м «Оскара» за лучшую операторскую работу, декорации и визуальные эффекты.

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