Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Якутский фильм "Молодость" покажут на фестивале коренных народов в Финляндии

Газета.Ru

Фильм «Молодость» режиссера Дмитрия Давыдова покажут на кинофестивале коренных народов Skábmagovat в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 января. Программа опубликована на сайте фестиваля.

Якутский фильм "Молодость" покажут в Финляндии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Трагикомедия будет идти в программе под названием »Якутия: ожог от леденящего холода». Зрители увидят ленту на якутском языке с английскими субтитрами.

Режиссер Давыдов подчеркнул в интервью РБК, что помимо фестиваля в Финляндии, фильм представят также в Новой Зеландии и Канаде.

Прокат «Молодости» в России начался 19 января. Фильмы рассказывает об обаятельном неудачнике Васе (Альберт Алексеев), который возвращается из города в родное село. Съемки проходили в родном режиссеру Амгинском районе центральной Якутии.

Фильмы,Молодость,Альберт Алексеев,Дмитрий Давыдов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители