Якутский фильм "Молодость" покажут в Финляндии

Фильм «Молодость» режиссера Дмитрия Давыдова покажут на кинофестивале коренных народов Skábmagovat в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 января. Программа опубликована на сайте фестиваля.
Трагикомедия будет идти в программе под названием »Якутия: ожог от леденящего холода». Зрители увидят ленту на якутском языке с английскими субтитрами.
Режиссер Давыдов подчеркнул в интервью РБК, что помимо фестиваля в Финляндии, фильм представят также в Новой Зеландии и Канаде.
Прокат «Молодости» в России начался 19 января. Фильмы рассказывает об обаятельном неудачнике Васе (Альберт Алексеев), который возвращается из города в родное село. Съемки проходили в родном режиссеру Амгинском районе центральной Якутии.