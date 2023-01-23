Якутский фильм "Молодость" покажут в Финляндии

Фильм «Молодость» режиссера Дмитрия Давыдова покажут на кинофестивале коренных народов Skábmagovat в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 января. Программа опубликована на сайте фестиваля.

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Трагикомедия будет идти в программе под названием »Якутия: ожог от леденящего холода». Зрители увидят ленту на якутском языке с английскими субтитрами.

Режиссер Давыдов подчеркнул в интервью РБК, что помимо фестиваля в Финляндии, фильм представят также в Новой Зеландии и Канаде.