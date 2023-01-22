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3 часа назад

"Аватар 2" собрал в мировом прокате более 2 млрд долларов

Российская Газетаиещё 1

Фильм "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) собрал в мировом прокате 2 млрд 24 млн долларов. В скором времени картина может стать пятой в списке самых прибыльных фильмов в мире.

"Аватар 2" собрал в мировом прокате более 2 млрд долларов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным издания Deadline, за пределами США фильм собрал 1 млрд 426 млн долларов и в скором времени он может занять пятую строку в рейтинге прибыльных фильмов. Сейчас на этом месте находится фильм "Мстители: Война бесконечности" с 2 млрд 52 млн долларов, а "Аватар 2" - на шестом.

Напомним, на первом и третьем местах также расположились картины Джеймса Кэмерона - "Аватар" с 2 млрд 923 млн долларов и "Титаник" с 2 млрд 194 млн долларов.

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