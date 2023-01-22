"Аватар 2" собрал в мировом прокате более 2 млрд долларов

Фильм "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) собрал в мировом прокате 2 млрд 24 млн долларов. В скором времени картина может стать пятой в списке самых прибыльных фильмов в мире.

По данным издания Deadline, за пределами США фильм собрал 1 млрд 426 млн долларов и в скором времени он может занять пятую строку в рейтинге прибыльных фильмов. Сейчас на этом месте находится фильм "Мстители: Война бесконечности" с 2 млрд 52 млн долларов, а "Аватар 2" - на шестом.