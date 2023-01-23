Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

В Москве открывается фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"

ТАССиещё 1

Фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" стартует 23 января, он пройдет в трех столичных кинотеатрах. На открытии, которое состоится в "Москино Космос", зрители увидят картину "Над обрывом".

В Москве открывается фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
Фото: Кадр из фильма "Над обрывом"Кадр из фильма "Над обрывом"

"Фестивальные показы пройдут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Салют" и "Москино Сатурн" с 23 по 28 января", - рассказали ТАСС в пресс-службе киносети "Москино".

Мероприятие пройдет в рамках празднования китайского Нового года. В программе кинофестиваля "Встреча с Россией" - актуальные образцы современного китайского кинематографа разных жанров и направлений. Зрители увидят фантастический фильм-катастрофу "Блуждающая Земля" (режиссер Франт Гво), историческую драму "Я и моя родина" (режиссеры Чэнь Кайгэ, Чжан Ибай, Гуань Ху, Сюэ Сяолу, Сюй Чжэн, Нин Хао, Вэнь Муе), остросюжетный боевик "Над обрывом" (режиссер Чжан Имоу), анимационный фильм "Нэчжа" (режиссер Ян Юй) и документальный фильм "Луна в твоих руках" (режиссер Чэнь Чуаньсин).

Основная задача фестиваля "Встреча с Россией" - познакомить российских зрителей с новинками китайского кино, продемонстрировать его жанровое и художественное разнообразие, самобытный творческий почерк, укрепить культурный обмен между государствами в области современного кинематографа.

Фильмы,Ян Юй,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители