В Москве открывается фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"

Фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" стартует 23 января, он пройдет в трех столичных кинотеатрах. На открытии, которое состоится в "Москино Космос", зрители увидят картину "Над обрывом".

Фото: Кадр из фильма "Над обрывом" Кадр из фильма "Над обрывом"

"Фестивальные показы пройдут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Салют" и "Москино Сатурн" с 23 по 28 января", - рассказали ТАСС в пресс-службе киносети "Москино".

Мероприятие пройдет в рамках празднования китайского Нового года. В программе кинофестиваля "Встреча с Россией" - актуальные образцы современного китайского кинематографа разных жанров и направлений. Зрители увидят фантастический фильм-катастрофу "Блуждающая Земля" (режиссер Франт Гво), историческую драму "Я и моя родина" (режиссеры Чэнь Кайгэ, Чжан Ибай, Гуань Ху, Сюэ Сяолу, Сюй Чжэн, Нин Хао, Вэнь Муе), остросюжетный боевик "Над обрывом" (режиссер Чжан Имоу), анимационный фильм "Нэчжа" (режиссер Ян Юй) и документальный фильм "Луна в твоих руках" (режиссер Чэнь Чуаньсин).