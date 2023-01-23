Вышел первый биографический сериал о Раневской

8 февраля в KION состоится премьера драмы-байопика «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Сериал охватыватит разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.
Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров?
Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры – ранее она сыграла в сериале «Крылья империи» Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» Софку (Зою Богуславскую).
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала:
«Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое… Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе».