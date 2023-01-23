Вышел первый биографический сериал о Раневской

«Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое… Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе».