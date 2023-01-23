Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
59 минут назад

Нагиев снялся в эротической драме «Эскортница»

Кино-Панк

В Дубае завершены съёмки нового фильма режиссера Михаила Погосова «Эскортница». Главные роли исполнили Анна Старшенбаум, Алина Алексеева и Дмитрий Нагиев.

Нагиев снялся в эротической драме «Эскортница»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Фильм рассказывает о некой Кристине – организаторе выставок современного искусства. На деле она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса.

Михаил Погосов рассказал:

«Изначально меня зацепила сама история о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчета. Мы рассказываем о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому. Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки».

Об этом же самом инциденте рассказывала польская драма «Эскортницы», которая вышла на российские экраны 26 мая 2022 года.

Фильмы,Михаил Погосов,Анна Старшенбаум,Алина Алексеева,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители