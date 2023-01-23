Нагиев снялся в эротической драме «Эскортница»

В Дубае завершены съёмки нового фильма режиссера Михаила Погосова «Эскортница». Главные роли исполнили Анна Старшенбаум, Алина Алексеева и Дмитрий Нагиев.
Фильм рассказывает о некой Кристине – организаторе выставок современного искусства. На деле она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса.
Михаил Погосов рассказал:
«Изначально меня зацепила сама история о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчета. Мы рассказываем о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому. Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки».
Об этом же самом инциденте рассказывала польская драма «Эскортницы», которая вышла на российские экраны 26 мая 2022 года.