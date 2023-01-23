Нагиев снялся в эротической драме «Эскортница»

«Изначально меня зацепила сама история о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчета. Мы рассказываем о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому. Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки».