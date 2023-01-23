«Мятежная луна» станет франшизой в стиле «Звёздных войн»

Зак пришёл к нам с горящими глазами. С «Мятежной луной» он хотел снова выйти за рамки. Когда мы увидели, насколько велик мир, который он создал, мы подумали, что было бы лучше сделать две части одного фильма. Это та история, которая может получить развитие. Он думает об этом как о собственной версии «Звёздных войн».