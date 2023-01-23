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1 час назад

«Мятежная луна» Зака Снайдера станет франшизой в стиле «Звёздных войн»

Чемпионат.com

Недавно продюсер Netflix Ори Мармур сообщил, что фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера точно получит как минимум одно продолжение. Судя по всему, свою большую историю режиссёр решил разделить на две части.

«Мятежная луна» станет франшизой в стиле «Звёздных войн»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Мармура, Снайдер хочет сделать из «Мятежной луны» собственные «Звёздные войны». Вселенная, созданная постановщиком, оказалась слишком масштабной.

Зак пришёл к нам с горящими глазами. С «Мятежной луной» он хотел снова выйти за рамки. Когда мы увидели, насколько велик мир, который он создал, мы подумали, что было бы лучше сделать две части одного фильма. Это та история, которая может получить развитие. Он думает об этом как о собственной версии «Звёздных войн».

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера первой части ленты ожидается в конце этого года.

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