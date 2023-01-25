Доля российских фильмов в прокате впервые превысила 50%

По данным РБК, ссылающегося на отчет Фонда кино, доля российских фильмов в кассовых сборах впервые достигла 52,1%.

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Показатель 50%, как отмечает издание, был превышен впервые как минимум за последние восемь лет — Фонд кино не публиковал более ранних данных по общему рынку кинопроката.

Однако в абсолютных значениях рост кассы российских кинолент не превышает двух миллиардов рублей, или 18,5%. В 2021-м российское кино собрало 10,4 миллиарда, а в прошлом году — 12,3 миллиарда.

В прошлые годы российские фильмы зарабатывали больше, даже конкурируя с иностранными лентами. К примеру, в 2018-м доля российского кинематографа в кассовых сборах составляла 27,5%, но эти картины заработали 13,8 миллиарда. В 2017 году при доле 24,3% сборы от проката российских фильмов насчитывали 13 миллиардов рублей.