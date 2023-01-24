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2 часа назад

Вышел русский трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

Российская Газетаиещё 1

На YouTube опубликован трейлер кинокартины "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

Вышел русский трейлер "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В ролике раскрывается сюжетная завязка картины о том, как красные волшебники создали армию нежити. Главным героям предстоит эту проблему решить.

Возглавляют партию бой-баба в исполнении брутальной Мишель Родригес и бард-балагур, сыгранный Крисом Пайном. Также в касте Джастис Смит ("Покемон. Детектив Пикачу"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), София Лиллис ("Оно"), Хью Грант ("Джентльмены"), Джейсон Вонг ("Гнев человеческий"), Дэйзи Хэд ("Девятая") и другие.

Сценарий ленты основан на знаменитой настольной ролевой игре в жанре фэнтези Dungeons & Dragons. Она часто мелькает в различных медийных проектах современной культуры. Некоторые ее элементы в том или ином виде были использованы, например, в шоу "Очень странные дела" или мультсериале "Гравити Фолз". Поэтому некоторые образы или тропы в трейлере, вроде Векны или перехода между мирами через "отверстие", могут показаться зрителю знакомыми.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда историю Dungeons & Dragons пробуют перенести на большой экран. Предыдущая попытка экранизации, которую можно назвать серьезной, была предпринята в 2000 году, но проекту не суждено было стать коммерчески успешным, хоть он и породил парочку Direct-to-video продолжений.

Мировая премьера фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" запланирована на 2 марта 2023 года.

Фильмы,Гравити Фолз,Оно,София Лиллис,Джастис Смит,Мишель Родригес,Крис Пайн,Хью Грант,
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