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3 часа назад

Фильм «Блондинка» лидирует по количеству номинаций на антипремию «Золотая малина»

Вечерняя Москва

Кинокартина «Блондинка» о Мэрилин Монро режиссера Эндрю Доминика получила больше всего номинаций на самую нежеланную в мировом кинематографе премию «Золотая малина». Список претендентов в девяти номинациях уже опубликован на сайте премии.

Фильм «Блондинка» лидирует по количеству номинаций на антипремию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Фильм попал сразу в восемь категорий, серди которых «Худший фильм», «Худший сценарий», «Худший ремейк» и другие. Сам же Доминик номинирован на звание «Худшего режиссера». По мнению зрителей, авторы картины посмертно эксплуатируют образ Монро.

Антипремию вручат 11 марта, за день до «Оскара».

Недавно американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. В категории «Лучший иностранный фильм» ленты российских режиссеров в этом году не представлены. В список попали 15 фильмов, среди них — «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер, «Сент-Омер» француженки Элис Диоп, «Аргентина» режиссера Сантьяго Митре и другие.

95-я церемония вручения премии «Оскар» будет проходить 12 марта 2023 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Номинантов на награды объявят 24 января.

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