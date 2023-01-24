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2 часа назад

Глава Marvel Studios высказался о потере интереса к кинокомиксам

Lenta.ruиещё 1

Глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о потере зрительского интереса к супергеройским фильмам. Об этом сообщает Variety.

Глава Marvel Studios высказался о потере интереса к кинокомиксам
Фото: Лента.руЛента.ру

Файги усомнился в том, что аудитория устанет от кинокомиксов.

«Для меня это было все равно, что сказать после "Унесенных ветром": "Ну сколько еще фильмов можно снять по романам? Как вы думаете, зрители не откажутся от фильмов, снятых по книгам?" Вы бы никогда не спросили об этом, потому что у большинства есть понимание того, что книга может быть о чем угодно. В романе может быть какая угодно история. Так что все зависит от истории. Люди, не увлекающиеся комиксами, не понимают, что в комиксах то же самое», — сказал он.

По словам главы Marvel Studios, у поклонников комиксов есть «80 лет самых интересных, эмоциональных, новаторских историй». Он отметил, что это огромная база, которую можно адаптировать к разным жанрам фильмов.

Осенью 2022 года Кевин Файги назвал вторую часть «Черной Пантеры» самым важным фильмом за все время существования студии. Он заявил, что вся съемочная команда верила в значимость этого проекта.

Фильмы,Унесённые ветром,Чёрная Пантера,Кевин Файги,
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