Глава Marvel Studios высказался о потере интереса к кинокомиксам

«Для меня это было все равно, что сказать после "Унесенных ветром": "Ну сколько еще фильмов можно снять по романам? Как вы думаете, зрители не откажутся от фильмов, снятых по книгам?" Вы бы никогда не спросили об этом, потому что у большинства есть понимание того, что книга может быть о чем угодно. В романе может быть какая угодно история. Так что все зависит от истории. Люди, не увлекающиеся комиксами, не понимают, что в комиксах то же самое», — сказал он.