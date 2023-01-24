"Место встречи изменить нельзя" покажут в день рождения Высоцкого

Многосерийный фильм "Место встречи изменить нельзя", приключенческую картину "Вертикаль" и детективную драму "Хозяин тайги" покажут на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" в день рождения актера, поэта и певца Владимира Высоцкого, 25 декабря. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе телеканала.

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

"25 января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, автора-исполнителя песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Владимир Семенович написал более 800 песен, исполнил около 30 ролей в кино и столько же в театре. В день рождения Владимира Высоцкого телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" покажет фильмы с участием артиста", - сказали собеседники агентства.

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Начнется день рождения Высоцкого на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" с пятисерийной криминальной драмы "Место встречи изменить нельзя". Фильм режиссера Станислава Говорухина поставлен по роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Как рассказали в пресс-службе, образ Глеба Жеглова в сценарии писали специально под Высоцкого, а сам артист даже лично подобрал всю одежду для съемок. "Высоцкий так проникся книгой, что приложил немало усилий для того, чтобы она была экранизирована. <...> После выхода "Место встречи изменить нельзя" многие критики не оценили его, зато фильм сразу обрел народную любовь. За создание образа Жеглова и авторское исполнение песен Владимир Семенович посмертно стал лауреатом Государственной премии СССР в 1987 году", - сказали представители телеканала.

Продолжит киномарафон с участием Высоцкого фильм "Вертикаль" - дипломная работа Говорухина и Бориса Дурова. Больше всего в картине Высоцкого привлекла возможность написать песни для фильма об альпинистах. В "Вертикали" каждая композиция имеет свою историю. В частности, "Песня о друге" была создана, когда альпинист Елисеев рассказал, как ошибка одного из скалолазов чуть не стала трагедией для нескольких его товарищей, а песню "Вершина" Высоцкий написал после того, как членам съемочной группы пришлось спасать альпинистов, которые попали в беду недалеко от их лагеря.

Завершит празднование дня рождения артиста фильм "Хозяин тайги" режиссера Владимира Назарова, съемки которого проходили в глухой деревне - в 300 км от Красноярска. "Получить роль в фильме Высоцкому помог его друг и коллега Валерий Золотухин, поставив ультиматум режиссеру: "Или мы играем вместе, или оба не участвуем в съемках". Для фильма Высоцким также было написано несколько песен", - рассказали в пресс-службе.