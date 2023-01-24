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2 часа назад

Вин Дизель представил концепт-арт фильма «Риддик 4: Фурия»

FBM.ru

Известный американский актёр и продюсер Вин Дизель опубликовал новый концепт-арт киноленты «Риддик 4: Фурия» (Riddick 4: Furya) (16+). Иллюстрация была размещена в социальных сетях.

Вин Дизель представил концепт-арт фильма «Риддик 4: Фурия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект «Риддик 4: Фурия» анонсировали ещё несколько лет назад, однако с того моменте о фильме практически не было новостей. В 2019 году Дизель рассказал о готовности сценария и раскрыл подзаголовок.

FBM.ru

Из этого стало понятно, что события новой киноленты будут связаны с Фурией, которая согласно истории франшизы является родной планетой Риддика. На новом концепт-арте наблюдаются атакующий в прыжке главный герой и неизвестная женщина.

«Чёрная дыра» (16+), первая часть серии, была выпущена в 1999 году. В центре сюжета находится опасный убийца Риддик, который может видеть в темноте. Фильм получил несколько анимационных и игровых сиквелов, а также видеоигру по мотивам франшизы.

Фильмы,Чёрная дыра,Вин Дизель,
18+
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