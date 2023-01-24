Мультсериалы студии "Паровоз" начали показывать в Монголии

"Сейчас в Монголии широко распространяется корейский и китайский видеоконтент. В сетке вещания нашей телекомпании он тоже есть. Но мы стремимся к тому, чтобы зритель STARTV смотрел проекты разных стран мира, нам важно знакомить граждан Монголии с историей и культурой разных народов. Уверен, что наше сотрудничество с российским партнером будет еще больше укрепляться", - отметил монгольский продюсер.