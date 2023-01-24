Мультсериалы студии "Паровоз" начали показывать в Монголии

Российский медиахолдинг "Цифровое Телевидение" и монгольский телеканал STARTV договорились о сотрудничестве, которое позволило запустить в Монголии показ российских мультсериалов анимационной студии "Паровоз". Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в Русском доме Улан-Батора.
"Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" предоставил монгольскому телеканалу STARTV права на трансляцию мультсериалов производства анимационной студии "Паровоз". Это "Лео и Тиг", "Кошечки-собачки", "Ми-ми-мишки", произведенные по заказу ВГТРК", - сообщила корреспонденту ТАСС начальник отдела культуры и связей с общественностью Русского дома в Улан-Баторе Анна Кулакова.
На сегодня телеканал STARTV успешно запустил в эфир сериал "Ми-ми-мишки" и ведет работу по дубляжу на монгольский язык многосерийного мультфильма "Лео и Тиг". Исполнительный продюсер телеканала STARTV Дашдэлэгийн Батболд поблагодарил руководство Русского дома в Улан-Баторе за помощь в поиске партнера в России и установлении деловых контактов.
"Сейчас в Монголии широко распространяется корейский и китайский видеоконтент. В сетке вещания нашей телекомпании он тоже есть. Но мы стремимся к тому, чтобы зритель STARTV смотрел проекты разных стран мира, нам важно знакомить граждан Монголии с историей и культурой разных народов. Уверен, что наше сотрудничество с российским партнером будет еще больше укрепляться", - отметил монгольский продюсер.