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12 минут назад

Комедия «Гусарская баллада» выйдет в повторный прокат 2 февраля

Агентство «Москва»

В четверг, 2 февраля, в повторный прокат в РФ выходит комедия Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Об этом сообщила пресс-служба киноконцерна «Мосфильм».

«Гусарская баллада» выйдет в повторный прокат
Фото: Кадр из фильма "Гусарская баллада"Кадр из фильма "Гусарская баллада"

«Дистрибьюторская компания «Арткино прокат» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 2 февраля выпускает в кинотеатральный прокат легендарную музыкальную комедию Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что специальный премьерный показ состоится 25 января в 19:30 в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». «Покадровая цифровая реставрация фильма выполнена специалистами «Мосфильма».

Картину представит руководитель дистрибьюторской компании «Арткино прокат», президент всероссийского фестиваля «Арткино», руководитель киношколы «Артерия кино», кинорежиссер и киновед Сергей Тютин. Впервые публике будет показан его новый документальный фильм «Как создавался шедевр».

Это возможность не просто посмотреть на большом экране отреставрированный культовый фильм, но и узнать на сеансе об удивительной истории его создания, - отметили в пресс-службе.

Фильмы,Сергей Тютин,Эльдар Рязанов,
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