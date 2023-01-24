«Гусарская баллада» выйдет в повторный прокат

В четверг, 2 февраля, в повторный прокат в РФ выходит комедия Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Об этом сообщила пресс-служба киноконцерна «Мосфильм».
«Дистрибьюторская компания «Арткино прокат» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 2 февраля выпускает в кинотеатральный прокат легендарную музыкальную комедию Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что специальный премьерный показ состоится 25 января в 19:30 в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». «Покадровая цифровая реставрация фильма выполнена специалистами «Мосфильма».
Картину представит руководитель дистрибьюторской компании «Арткино прокат», президент всероссийского фестиваля «Арткино», руководитель киношколы «Артерия кино», кинорежиссер и киновед Сергей Тютин. Впервые публике будет показан его новый документальный фильм «Как создавался шедевр».
Это возможность не просто посмотреть на большом экране отреставрированный культовый фильм, но и узнать на сеансе об удивительной истории его создания, - отметили в пресс-службе.