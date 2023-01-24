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1 час назад

Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Катя Кобышева

Каждый из этих фильмов можно считать законченным произведением, у сюжета есть начало, продолжение и финал. Но если вы хотите понимать чуточку больше обычного зрителя, с вселенной Marvel стоит познакомиться поближе.

Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы и сериалы
Фото: Кадр из фильма "Железный человек"Кадр из фильма "Железный человек"

На сегодняшний день у Marvel почти сорок завершенных проектов, но впереди еще больше. Зная, что все фильмы так или иначе связаны между собой, вы сможете увидеть новые грани все тех же историй. «Рамблер предлагает два способа знакомства со вселенной Marvel.

Видео дня

Первый фильм вышел в теперь уже далеком 2008 году – это был «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Картина оказалась успешной, было решено продолжать. Если вы будете смотреть фильмы в хронологическом порядке, то точно не упустите важных деталей.

Но у порядка просмотра, который считается фанатским, есть свои преимущества. Иногда, чтобы лучше понять мотивы тех или иных героев, нужно знать, что с ними еще происходило. Но как это сделать, если фильм еще не вышел? Ответ один – никак! Сейчас есть возможность посмотреть уже вышедшие фильмы не в хронологическом, а фанатском порядке. Так, вы сможете больше понять и не упустить ни одной, даже самой маленькой детали.

Хронологический порядок

  1. «Железный человек», 2008
  2. «Невероятный Халк», 2008
  3. «Железный человек 2», 2010
  4. «Тор», 2011
  5. «Капитан Америка: Первый мститель», 2011
  6. «Мстители», 2012
  7. «Железный человек 3», 2013
  8. «Тор: Царство тьмы», 2013
  9. «Агенты «Щ.И.Т.», 2013-2020
  10. «Первый мститель: Другая война» 2014
  11. «Стражи Галактики», 2014
  12. «Агент Картер», 2015-2016
  13. «Мстители: Эра Альтрона», 2015
  14. «Человек-муравей», 2015
  15. «Сорвиголова», 2015 – 2018
  16. «Первый мститель: Противостояние», 2016
  17. «Доктор Стрэндж», 2016
  18. «Стражи Галактики 2», 2017
  19. «Человек-паук: Возвращение домой», 2017
  20. «Тор: Рагнарек», 2017
  21. «Черная пантера», 2018
  22. «Мстители: Война бесконечности», 2018
  23. «Человек-муравей и Оса», 2018
  24. «Капитан Марвел», 2019
  25. «Мстители: Финал», 2019
  26. «Человек-паук: Вдали от дома», 2019
  27. «ВандаВижен», 2021
  28. «Сокол и Зимний Солдат», 2021
  29. «Локи» — 1 сезон, 2021
  30. «Черная вдова», 2021
  31. «Что, если…?», 2021
  32. «Шанг-Чи и легенда десяти колец», 2021
  33. «Вечные», 2021
  34. «Соколиный глаз», 2021
  35. «Человек-паук: Пути домой нет», 2021
  36. «Лунный рыцарь», 2022
  37. «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», 2022
  38. «Мисс Марвел», 2022
Кадр из фильма "Мстители: Финал"

Порядок просмотра для фанатов

  1. «Железный человек», 2008)
  2. «Невероятный Халк», 2008
  3. «Железный человек 2», 2010)
  4. «Тор», 2011)
  5. «Капитан Америка: Первый мститель», 2011
  6. «Агент Картер», 2015-2016
  7. «Мстители», 2012
  8. «Железный человек 3», 2013
  9. «Тор: Царство тьмы», 2013
  10. «Агенты «Щ.И.Т.», 2013-2020
  11. «Первый мститель: Другая война», 2014
  12. «Мстители: Эра Альтрона», 2015
  13. «Человек-муравей», 2015
  14. «Сорвиголова», 2015 – 2018
  15. «Первый мститель: Противостояние», 2016
  16. «Черная вдова», 2021
  17. «Доктор Стрэндж», 2016
  18. «Человек-паук: Возвращение домой», 2017
  19. «Стражи Галактики», 2014
  20. «Стражи Галактики 2», 2017
  21. «Тор: Рагнарек», 2017
  22. «Черная пантера», 2018
  23. «Капитан Марвел», 2019
  24. «Мстители: Война бесконечности», 2018
  25. «Человек-муравей и Оса», 2018
  26. «Мстители: Финал», 2019
  27. «Человек-паук: Вдали от дома», 2019
  28. «Сокол и Зимний Солдат», 2021
  29. «Локи» — 1 сезон, 2021
  30. «Что, если…?», 2021
  31. «Шанг-Чи и легенда десяти колец», 2021
  32. «Вечные», 2021
  33. «Соколиный глаз», 2021
  34. «Лунный рыцарь», 2022
  35. «Человек-паук: Пути домой нет», 2021
  36. «ВандаВижен», 2021
  37. «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», 2022
  38. «Мисс Марвел», 2022

Фильмы, сериалы и другие проекты Marvel в будущем

Вообще планы у Marvel самые грандиозные, но информация часто меняется. Пока относительно точно известно о следующих проектах, но и это не точно.

  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» - 16 февраля 2023 года
  • «Что, если…?», 2-й сезон, мультсериал - начало 2023 года
  • «Секретное вторжение», сериал - начало 2023 года
  • «Стражи Галактики. Часть 3» - 5 мая 2023 года
  • «Марвелы» - 28 июля 2023 года
  • «Локи», 2-й сезон, сериал - середина 2023 года
  • «Железное сердце», сериал - конец 2023 года
  • «Эхо», сериал - конец 2023 года
  • «Агата: Ковен Хаоса», сериал - конец 2023 года
  • «Сорвиголова: Рожденный заново», сериал - начало 2024 года
  • «Капитан Америка: Новый мировой порядок» - 3 мая 2024 года
  • «Громовержцы» - 26 июля 2024 года
  • «Блэйд» - 6 сентября 2024 года
  • «Дэдпул 3» - 8 ноября 2024 года
  • «Зомби Marvel», мультсериал - 2024
  • «Человек-паук: Первый год», мультсериал - 2024
  • «Фантастическая четверка» - 14 февраля 2025 года
  • «Мстители: Династия Канга» - 2 мая 2025 года
  • «Мстители: Секретные войны» - 1 мая 2026 года
  • «Чудо-человек», сериал – дата неизвестна
  • «Квест Вижна», сериал – дата неизвестна
Кадр из фильма "Железный человек"
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