Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Каждый из этих фильмов можно считать законченным произведением, у сюжета есть начало, продолжение и финал. Но если вы хотите понимать чуточку больше обычного зрителя, с вселенной Marvel стоит познакомиться поближе.

Фото: Кадр из фильма "Железный человек" Кадр из фильма "Железный человек"

На сегодняшний день у Marvel почти сорок завершенных проектов, но впереди еще больше. Зная, что все фильмы так или иначе связаны между собой, вы сможете увидеть новые грани все тех же историй. «Рамблер предлагает два способа знакомства со вселенной Marvel.

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Первый фильм вышел в теперь уже далеком 2008 году – это был «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Картина оказалась успешной, было решено продолжать. Если вы будете смотреть фильмы в хронологическом порядке, то точно не упустите важных деталей.

Но у порядка просмотра, который считается фанатским, есть свои преимущества. Иногда, чтобы лучше понять мотивы тех или иных героев, нужно знать, что с ними еще происходило. Но как это сделать, если фильм еще не вышел? Ответ один – никак! Сейчас есть возможность посмотреть уже вышедшие фильмы не в хронологическом, а фанатском порядке. Так, вы сможете больше понять и не упустить ни одной, даже самой маленькой детали.

Хронологический порядок

Кадр из фильма "Мстители: Финал"

Порядок просмотра для фанатов

«Железный человек», 2008) «Невероятный Халк», 2008 «Железный человек 2», 2010) «Тор», 2011) «Капитан Америка: Первый мститель», 2011 «Агент Картер», 2015-2016 «Мстители», 2012 «Железный человек 3», 2013 «Тор: Царство тьмы», 2013 «Агенты «Щ.И.Т.», 2013-2020 «Первый мститель: Другая война», 2014 «Мстители: Эра Альтрона», 2015 «Человек-муравей», 2015 «Сорвиголова», 2015 – 2018 «Первый мститель: Противостояние», 2016 «Черная вдова», 2021 «Доктор Стрэндж», 2016 «Человек-паук: Возвращение домой», 2017 «Стражи Галактики», 2014 «Стражи Галактики 2», 2017 «Тор: Рагнарек», 2017 «Черная пантера», 2018 «Капитан Марвел», 2019 «Мстители: Война бесконечности», 2018 «Человек-муравей и Оса», 2018 «Мстители: Финал», 2019 «Человек-паук: Вдали от дома», 2019 «Сокол и Зимний Солдат», 2021 «Локи» — 1 сезон, 2021 «Что, если…?», 2021 «Шанг-Чи и легенда десяти колец», 2021 «Вечные», 2021 «Соколиный глаз», 2021 «Лунный рыцарь», 2022 «Человек-паук: Пути домой нет», 2021 «ВандаВижен», 2021 «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», 2022 «Мисс Марвел», 2022

Фильмы, сериалы и другие проекты Marvel в будущем

Вообще планы у Marvel самые грандиозные, но информация часто меняется. Пока относительно точно известно о следующих проектах, но и это не точно.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» - 16 февраля 2023 года

«Что, если…?», 2-й сезон, мультсериал - начало 2023 года

«Секретное вторжение», сериал - начало 2023 года

«Стражи Галактики. Часть 3» - 5 мая 2023 года

«Марвелы» - 28 июля 2023 года

«Локи», 2-й сезон, сериал - середина 2023 года

«Железное сердце», сериал - конец 2023 года

«Эхо», сериал - конец 2023 года

«Агата: Ковен Хаоса», сериал - конец 2023 года

«Сорвиголова: Рожденный заново», сериал - начало 2024 года

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» - 3 мая 2024 года

«Громовержцы» - 26 июля 2024 года

«Блэйд» - 6 сентября 2024 года

«Дэдпул 3» - 8 ноября 2024 года

«Зомби Marvel», мультсериал - 2024

«Человек-паук: Первый год», мультсериал - 2024

«Фантастическая четверка» - 14 февраля 2025 года

«Мстители: Династия Канга» - 2 мая 2025 года

«Мстители: Секретные войны» - 1 мая 2026 года

«Чудо-человек», сериал – дата неизвестна

«Квест Вижна», сериал – дата неизвестна