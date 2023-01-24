Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Больше всего номинация получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. На лучший фильм номинирован в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».
Лучший фильм
- «Аватар: Путь воды»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Треугольник печали»
- «Говорят женщины»
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
- Хонг Чау («Кит»)
- Керри Кондон («Банши Инишерина»)
- Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
- Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Женские сплетни»
Лучшие визуальные эффекты
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший звук
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший игровой короткометражный фильм
- «Прощание по-ирландски»
- «Ивалу»
- «Ученица»
- «Ночная поездка»
- «Красный чемодан»
Лучший дизайн
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Вавилон»
- «Элвис»
- «Фабельманы»
Лучший дизайн костюмов
- «Вавилон»
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Мистер Харрис едет в Париж»
Лучшая оригинальная песня
- Naatu Naatu, («RRR: Рядом ревёт революция»)
- Lift Me Up («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
- Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
- dis is a Life («Всё везде и сразу»)
- Applause («Теперь вместе»)
Лучший саундтрек
- «На Западном фронте без перемен»
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
Лучший грим и причёски
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бэтмен»
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда
- «Элвис»
- «Кит»
Лучший фильм на иностранном языке
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аргентина, 1985»
- «Близко»
- «Иа»
- «Тихоня»
Лучший монтаж
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший документальный фильм
- «Всё, что дышит»
- «Вулкан любви»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Дом из щепок»
- «Навальный»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Как измеряется год?»
- «Заклинатели слонов»
- «Выход»
- «Незнакомец у ворот»
Лучшая операторская работа
- «Тар»
- «Элвис»
- «Империя света»
- «На западном фронте без перемен»
- «Бардо»
Лучший мультфильм
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Я краснею»
- «Морской монстр»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
- «Летающий моряк»
- «Продавцы льда»
- «Мой год членов»
- «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»