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2 часа назад

Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»

Чемпионат.com

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Больше всего номинация получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. На лучший фильм номинирован в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».

Видео дня

Лучший фильм

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Треугольник печали»
  • «Говорят женщины»

Лучший режиссёр

Лучшая мужская роль

Чемпионат.com

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
  • Хонг Чау («Кит»)
  • Керри Кондон («Банши Инишерина»)
  • Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
  • Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»
Чемпионат.com

Лучший адаптированный сценарий

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Женские сплетни»

Лучшие визуальные эффекты

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший звук

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Прощание по-ирландски»
  • «Ивалу»
  • «Ученица»
  • «Ночная поездка»
  • «Красный чемодан»

Лучший дизайн

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Вавилон»
  • «Элвис»
  • «Фабельманы»

Лучший дизайн костюмов

  • «Вавилон»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Мистер Харрис едет в Париж»
Чемпионат.com

Лучшая оригинальная песня

  • Naatu Naatu, («RRR: Рядом ревёт революция»)
  • Lift Me Up («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
  • Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
  • dis is a Life («Всё везде и сразу»)
  • Applause («Теперь вместе»)

Лучший саундтрек

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»

Лучший грим и причёски

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Бэтмен»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навсегда
  • «Элвис»
  • «Кит»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аргентина, 1985»
  • «Близко»
  • «Иа»
  • «Тихоня»

Лучший монтаж

  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»
Чемпионат.com

Лучший документальный фильм

  • «Всё, что дышит»
  • «Вулкан любви»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Дом из щепок»
  • «Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Эффект Марты Митчелл»
  • «Как измеряется год?»
  • «Заклинатели слонов»
  • «Выход»
  • «Незнакомец у ворот»

Лучшая операторская работа

  • «Тар»
  • «Элвис»
  • «Империя света»
  • «На западном фронте без перемен»
  • «Бардо»

Лучший мультфильм

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Я краснею»
  • «Морской монстр»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
  • «Летающий моряк»
  • «Продавцы льда»
  • «Мой год членов»
  • «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»
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