Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Больше всего номинация получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. На лучший фильм номинирован в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».