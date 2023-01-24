Холдинг «Рики», известный по «Смешарикам» и «Фиксикам», останется без лицензий на ПО

Юрист и преподаватель Moscow Digital School Роман Лукьянов прокомментировал специально для «Игромании» информацию о том, что холдинг «Рики», известный по «Смешарикам» и «Фиксикам», останется без лицензий на зарубежный софт. Также эксперт назвал несколько вариантов решения проблемы. По мнению Романа, для обывателей ничего, в целом, не измениться, а вот у компании могут возникнуть сложности. Юрист считает, что речь может идти про лицензии на софт, который официально больше не поставляется в Россию. В качестве выхода из сложившейся ситуации компания может выбрать другое ПО, доступное для лицензирования в РФ. Однако это может привести к нарушению производственного процесса и его итогового результата. Если это принципиально другой софт, то мультик может выглядеть иначе. Также «Рики» может заказать ту часть разработки, которая связана с недостающим софтом, у внешней студии из нейтральной юрисдикции. В теории компания может воспользоваться одним из способов неправомерного использования софта, однако тут слишком высоки репутационные и экономические риски. Как отмечает Роман Лукьянов, скорее всего в перспективе студии будет сложно сделать что-то за пределами Российской Федерации, если это произойдет. «Также компания может сменить локацию студии на нейтральную юрисдикцию, однако в этом случае возникает ряд важных вопросов с налогообложением и другими аспектами. Также «Рики» может дождаться или поспособствовать принятию поправок в российское законодательство; прямо скажем, неоднозначный и долгий путь. Иными словами, кажется, что есть разные варианты решения задачи, но есть ли среди них совсем безболезненный и на 100% эффективный – ответ на этот вопрос есть, вероятно, только у студии. В любом случае, верим и болеем за «Рики» и надеемся, что вопрос с софтом решиться быстро и положительно» Роман Лукьянов Напомним, глава группы компаний «Рики» Юлия Немчина заявила, что лицензии на программы, необходимые для создания мультфильмов, истекают этим летом. Тогда как техники хватит на ближайшие пару лет стабильной работы.