14 февраля состоится сетевой релиз испанской жанровой антологии "Страшные истории Вампуса" (Vampus Horror Tales). По поводу чего на YouTube обнародован нарядный монохромный трейлер, полный всякой хтони.
Как вводит в курс подпись к ролику, Вампус - это могильщик, похититель трупов и кладбищенский сторож, зловещее существо, имеющее множество секретов и любящее читать комиксы. В антологии данный тип расскажет нам четыре истории "о любви, убийстве и разного рода кошмарах".
Над проектом работала дюжина режиссеров, сценаристов и продюсеров, а в одной из ролей отметился Сатурнио Гарсия ("Дежурная аптека", "Элита").