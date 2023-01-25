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2 часа назад

Вышел трейлер испанской хоррор-антологии "Страшные истории Вампуса"

Российская Газета

14 февраля состоится сетевой релиз испанской жанровой антологии "Страшные истории Вампуса" (Vampus Horror Tales). По поводу чего на YouTube обнародован нарядный монохромный трейлер, полный всякой хтони.

Как вводит в курс подпись к ролику, Вампус - это могильщик, похититель трупов и кладбищенский сторож, зловещее существо, имеющее множество секретов и любящее читать комиксы. В антологии данный тип расскажет нам четыре истории "о любви, убийстве и разного рода кошмарах".

Над проектом работала дюжина режиссеров, сценаристов и продюсеров, а в одной из ролей отметился Сатурнио Гарсия ("Дежурная аптека", "Элита").

Фильмы,Видео,Элита,
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