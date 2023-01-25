Как вводит в курс подпись к ролику, Вампус - это могильщик, похититель трупов и кладбищенский сторож, зловещее существо, имеющее множество секретов и любящее читать комиксы. В антологии данный тип расскажет нам четыре истории "о любви, убийстве и разного рода кошмарах".