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1 час назад

Зрители выбрали самый лучший мультфильм 2022 года

Tlum.ru

Праздники пролетели, выходные вернулись в обычному расписанию в соотношении 5 рабочих дней, 2 на «побездельничать», январь 2023 года медленно готовится встретиться с февралём. Ну, а Тлум.Ру окончательно, финально, раз и навсегда, не без пафоса прощается с 2022 годом, в финале которого мы подобрали для наших читателей 12 лучших мультфильмов.

Зрители выбрали самый лучший мультфильм 2022 года
Фото: tlum.rutlum.ru

Подводим итоги зрительского голосования и проверяем — насколько сошлись наши взгляды на анимационные истории от разных студий, авторов и даже с разным исполнением.

Видео дня

№ 12: «Папин дракон»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 5

Финальное слово: преодоление страхов и неуверенностей — частый путь в жизни многих детей, кто-то идёт по нему понурив голову, кто-то же яростно кричит и привлекает внимание. Герой мультфильма, пожалуй, из третьего сорта — крадётся, переживая, что его могут с самостоятельно выбранной тропы в любой момент сдёрнуть. Но не сдёргивают. Плавная и эмоциональная история от ирландской студии «Cartoon Saloon» не получила большой огласки, но точно достойна семейного просмотра.

№ 11: «Уэнделл и Уайлд»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 8

Финальное слово: когда хочется мрачной истории для полного погружения, а заодно требуется убедиться, что демонам нет никакого доверия — Генри Селик к вашим услугам. Его возвращения ждали поклонники анимации, а обеспечил известный стриминговый сервис Netflix. Успешный успех или полный провал? Решать каждому зрителю самостоятельно.

№ 10: «Плохие парни»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 3

Финальное слово: можно сказать, что подобный «переезд» истории в результате голосования — вселенская несправедливость. Не будем этого делать, раз не зашло сейчас, то зайдёт попозже. Подобное случается с фильмами и книгами, мультфильмы здесь не исключение. Одно скажем точно: даже волкам, которые вполне себе мистеры, требуется немного одобрения и комплиментов, сразу хвост пистолетом и сердце делает мощный тыг-дык.

№ 9: «Пламенное сердце»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 4

Финальное слово: девушки бывают разные, некоторые не боятся ставить свою жизнь под угрозу ради спасения других людей. Конечно, порой случаются и семейные драмы, в мультфильме это вылилось в конфликт поколений и практически опостылевшую фразу «ты же девочка». Остановило ли это главную героиню? Нет, потому что она — огонь!

№ 8: «Финник»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 11

Финальное слово: мы-то были уверены, что домовые поголовно добрые, а они вон какие — с характером попадаются, людей могут выгонять из жилищ, если плохо относиться к невидимому помощнику и его труду. Короче, на любого интроверта обязательно должен найтись экстраверт. И тогда всё закрутится в нужном темпе. В мультфильме именно это и произошло.

№ 7: «Монстры на каникулах: Трансформания»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 12

Финальное слово: человек настолько долго жил с монстрами, что сам в одного из них превратился. Звучит в стиле заголовков жёлтой прессы? Хорошо, что создатели мультфильмов не пытались сильно оригинальничать, иначе Джонни мог попасть в куда большие неприятности. В общем: как быть семьёй и постараться оставаться человеком — экстремальный способ сближения. Кто смотрел, тот давно в теме.

№ 6: «Красавица и дракон»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 6

Финальное слово: мультфильм не сдвинулся ни на сантиметр, ни на позицию с изначального места. Это что-то да значит, к примеру, тягу зрителей к историям о том, какой разной бывает Сеть: вдохновляющей, пугающей, спасительной, связывающей и многой другой. Только помните, что вы можете создать для виртуала иную личность, но постарайтесь не потерять в ней свой оригинал, это случается довольно часто и незаметно.

№ 5: «Забытое чудо»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 9

Финальное слово: не таким уж и забытым оказалось Чудо, зрительский интерес даже продвинул его на несколько позиций ближе к призовому месту. Школьники, скучающие на экскурсии, попадают в прошлое, где их ждёт… настоящая сказка. Тем, кто обожает анимацию от студии «Паровоз» и хочет больше полнометражных мультфильмов история понравится особенно сильно.

№ 4: «Где Анна Франк»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 10

Финальное слово: исторические события, переплетённые с тем, что происходит прямо сейчас. Немного любви, ностальгии, отсутствия понимания, куда двигаться дальше. Подростки наверняка найдут в поведении Китти схожести с собственными поступками, а раз найдут, то уверятся, что двигаться нужно лишь вперёд, не останавливаясь в моменте лицезрения прошлого.

№ 3: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 1

Финальное слово: у нас мультфильм занял 1 место, зрительскими симпатиями перешёл на 3, так что открывает тройку лидеров, пусть так будет. Напоминаем, что Гильермо дель Торо со своим тёмным взглядом на сказку успешно получает награды, а там и до «Оскара» рукой подать. Мы верим, что эта статуэтка в борьбе полнометражных мультфильмов попадёт именно к Пиноккио.

№ 2: «Удача»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 7

Финальное слово: с 7 места на 2 — это точно удача. Эта история полезна тем, кто постоянно попадает впросак и переживает, что кто-то сверху не сильно его жалует. Мини-спойлер: удача и неудача телепортируются к людям совершенно непредсказуемо и без какого-либо алгоритма. Случайно, не более того! Верьте в себя, тогда у вас получится если не всё-всё, то хотя бы 50%.

№ 1: «Я краснею»

Позиция по мнению Тлум.Ру: 2

Финальное слово: будем краткими и поздравим аниматоров студии Pixar, они снова сделали это — покорили сердца зрителей. Ну ещё бы, мало кто смог удержаться и не попасть под обаяние большой-большой красной панды. А потом ещё некоторого их количества других размеров. Если подростковым историям чего в последнее время не хватало, так это запоминающихся превращений и максимального реализма, когда дело касается отношений с родителями.

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