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3 часа назад

Во Франции объявили список номинантов на кинопремию "Сезар"

ТАСС

Пять фильмов вошли в список номинантов на французскую кинопремию "Сезар" в номинации "Лучший фильм", которую в 48-й раз будут вручать в Париже 24 февраля. Об этом сообщила в среду Академия кинематографических искусств и техник.

Во Франции объявили список номинантов на кинопремию "Сезар"
Фото: unsplashunsplash

Одним из претендентов на награду станет картина "Миндальные деревья" (Les Amandiers) французского режиссера Валерии Бруни-Тедески. Конкуренцию ей составят драматическая комедия "В полном составе" (En corps) режиссера Седрика Клапиша, полицейская комедия "Невиновный" (L'innocent) Луи Гарреля, триллер "Таинственное убийство" (La nuit du 12) и драма "Пацификация: Мучения на островах" (Pacifiction: Tourment sur les îles) испанского режиссера Альберта Серры.

Традиционно в рамках кинопремии будет вручаться и награда за "Лучшую иностранную картину". В этом году шорт-лист также включает пять картин: "Хищники" (As Bestas) Родриго Сорогойена, "Близко" (Close) бельгийского режиссера Лукаса Донта, "Заговор в Каире" (Boy from Heaven) шведского режиссера Салеха Тарика, "Иа" (Io) польского режиссера Ежи Сколимовского и "Треугольник печали" (Triangle of Sadness) шведского режиссера Рубена Эстелунда.

Как и в прошлые годы, премии будут вручаться и лучшим актерам, лучшим костюмерам, композиторам и звукорежиссерам. Наибольшее число номинаций у картины "Невиновный" (12), десять номинаций у картины "Таинственное убийство". По девять номинаций у фильмов "В полном составе" и "Пацификация: Мучения на островах", замыкает символический "ТОП-5" драматическая комедия "Миндальные деревья" с семью номинациями. Так называемый почетный "Сезар", который присуждается за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе, в этом году достанется американскому режиссеру Дэвиду Фишеру.

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