Во Франции объявили список номинантов на кинопремию "Сезар"

Традиционно в рамках кинопремии будет вручаться и награда за "Лучшую иностранную картину". В этом году шорт-лист также включает пять картин: "Хищники" (As Bestas) Родриго Сорогойена, "Близко" (Close) бельгийского режиссера Лукаса Донта, "Заговор в Каире" (Boy from Heaven) шведского режиссера Салеха Тарика, "Иа" (Io) польского режиссера Ежи Сколимовского и "Треугольник печали" (Triangle of Sadness) шведского режиссера Рубена Эстелунда.