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1 час назад

«Нападение на Рио Браво» с Александром Невским стало лучшим фильмом в истории «Кинопоиска»

Чемпионат.com

17 января состоялся полноценный релиз фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с российским актёром Александром Невским, известным по обзорам блогера BadComedian. И если сперва лента просто получала высокие оценки, то спустя несколько дней рейтинг фильма на отечественном «Кинопоиске» составил 9,4/10 на основе 7600 оценок. Теперь это самый высокооценённый фильм в истории портала.

«Нападение на Рио Браво» стало лучшим фильмом в истории «Кинопоиска»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Интересно, что в топе из 250 лучших фильмов «Нападение на Рио Браво» занимает 219-е место с рейтингом 8,2/10. Дело в том, что в нём учитываются оценки только регулярно голосующих пользователей.

Судя по всему, высочайшие оценки от зрителей связаны с недавним постом Евгения BadComedian Баженова, которые стал известен в том числе по обзорам прошлых фильмов Александра Невского. В своём посте на YouTube он заявил, что фильм ему очень понравился, однако ленте «не хватает чего-то такого наивного, нелепого и халтурного». Судя по всему, обзор от BadComedian не заставит себя ждать.

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу в борьбе с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил режиссёром картины.

Фильмы,Александр Невский,
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