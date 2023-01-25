«Нападение на Рио Браво» стало лучшим фильмом в истории «Кинопоиска»

17 января состоялся полноценный релиз фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с российским актёром Александром Невским, известным по обзорам блогера BadComedian. И если сперва лента просто получала высокие оценки, то спустя несколько дней рейтинг фильма на отечественном «Кинопоиске» составил 9,4/10 на основе 7600 оценок. Теперь это самый высокооценённый фильм в истории портала.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Интересно, что в топе из 250 лучших фильмов «Нападение на Рио Браво» занимает 219-е место с рейтингом 8,2/10. Дело в том, что в нём учитываются оценки только регулярно голосующих пользователей.

Судя по всему, высочайшие оценки от зрителей связаны с недавним постом Евгения BadComedian Баженова, которые стал известен в том числе по обзорам прошлых фильмов Александра Невского. В своём посте на YouTube он заявил, что фильм ему очень понравился, однако ленте «не хватает чего-то такого наивного, нелепого и халтурного». Судя по всему, обзор от BadComedian не заставит себя ждать.