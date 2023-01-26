Российские фильмы представят в Мумбаи на кинофестивале стран ШОС

"Сотрудничество в сфере кинематографа между странами ШОС сегодня активно развивается. Российская индустрия находится в тесном диалоге со странами - членами ШОС, особенно с государствами СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия). Активизируется работа по совместному кинопроизводству, развиваются образовательные инициативы: по линии филиала ВГИК, который успешно работает в Узбекистане, а также в рамках программ ROSKINO Academy. РОСКИНО при поддержке Минкультуры России последние два года проводило Russian Film Festival практически во всех странах ШОС. Также российская индустрия впервые широко вышла на рынок Индии в 2022 году, участвуя под единым брендом Russian Content Worldwide в кинорынке Film Bazaar. Уверена, что кинофестиваль стран ШОС в Мумбаи станет еще одним важным шагом к расширению партнерства российских кинематографистов с представителями индустрий стран ШОС. Кроме того, фестиваль даст возможность презентации России как съемочной локации и партнера по совместному кинопроизводству".