Российские фильмы представят в Мумбаи на кинофестивале стран ШОС

С 27 по 31 января в Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС (The Shanghai Cooperation Organization Film Festival). Киносмотр организован Советом глав государств ШОС в партнерстве с Министерством информации и радиовещания Индии и Национальной корпорацией развития кино Индии (NFDC).
Фестиваль станет первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф: РОСКИНО при поддержке Минкультуры России приняло участие в формировании программы фильмов из России.
В рамках фестиваля будет работа российский павильон, где международным партнерам представят съемочные локации в России, а также - возможности копродукции.
В разных секциях киносмотра заявлено семь картин. "Подельники" (режиссер Евгений Григорьев, 2021) и "Не хороните меня без Ивана" (Любовь Борисова, 2022) - эти фильмы попали в основной конкурс. "Сердце пармы" (Антон Мегердичев, 2022) и "Мистер Нокаут" (Артем Михалков, 2022) - в секции SCO Country Focus/ "Фокус на страны ШОС". А лента "Иван Денисович" (Глеб Панфилов, 2021) - в секции Director Focus/ "Фокус на режиссера".
Мультфильм "Чинк: хвостатый детектив" (Григорий Вожакин, 2022) в секции Children Focus/ "Фокус на детскую аудиторию". Картина "Мой друг Тигр" (Татьяна Киселева, 2021) - в секци и короткометражного кино.
В состав российской делегации на кинофестивале войдут режиссер Любовь Борисова и продюсер Иван Болотников ("Не хороните меня без Ивана"); режиссер Евгений Григорьев и продюсер Ольга Муравьева-Ерофеева ("Подельники"); режиссер Артем Михалков ("Мистер Нокаут"); продюсер Максим Панфилов ("Иван Денисович").
В программу кинофестиваля в разных секциях включены также фильмы Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки, Армении, Азербайджана, Белоруссии. Всего на фестивале будет показано более 55 картин. Председатель жюри кинофестиваля - индийский режиссер Рахул Равайл (Rahul Rawail). Россию в составе международного жюри представляет киножурналист, телеведущий, председатель отборочного комитета ММКФ Иван Кудрявцев.
Ранее в Мумбаи, в ноябре 2022 года Роскино организовало дни российского кино Russian Film Festival. Бесплатные трехдневные показы посетили почти 1300 человек. Индийским зрителям были представлены популярные российские картины - комедии "Холоп" и "Молодой человек", семейный фильм "Пальма", балетная драма "Большой" и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов".
Прямая речь
Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто:
"Сотрудничество в сфере кинематографа между странами ШОС сегодня активно развивается. Российская индустрия находится в тесном диалоге со странами - членами ШОС, особенно с государствами СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия). Активизируется работа по совместному кинопроизводству, развиваются образовательные инициативы: по линии филиала ВГИК, который успешно работает в Узбекистане, а также в рамках программ ROSKINO Academy. РОСКИНО при поддержке Минкультуры России последние два года проводило Russian Film Festival практически во всех странах ШОС. Также российская индустрия впервые широко вышла на рынок Индии в 2022 году, участвуя под единым брендом Russian Content Worldwide в кинорынке Film Bazaar. Уверена, что кинофестиваль стран ШОС в Мумбаи станет еще одним важным шагом к расширению партнерства российских кинематографистов с представителями индустрий стран ШОС. Кроме того, фестиваль даст возможность презентации России как съемочной локации и партнера по совместному кинопроизводству".
Справка "РГ"
Кинофестиваль стран ШОС (The Shanghai Cooperation Organization Film Festival) в Мумбаи проводится в рамках председательства Индии в Шанхайской Организации Сотрудничества: в сентябре 2022 года Индия впервые стала председателем в ШОС на 2022-2023 годы. Цели фестиваля - демонстрация фильмов из стран ШОС, организация кинематографического партнерства, содействие развитию молодых талантов в киноиндустрии и укрепление культурного взаимодействия между странами-членами ШОС, государствами-наблюдателями при ШОС и странами-партнерами ШОС по диалогу. Первый кинофестиваль стран ШОС состоялся в 2018 году в Циндао (Китай).