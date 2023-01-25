Все рекорды фильма «Аватар 2»

Ничего чрезвычайного, но фильм берёт «на дистанцию».
Ранее рекорд принадлежал первому «Аватару» ($ 77 млн и $ 107 млн с учётом инфляции). Затем следовал «Терминатор 2: Судный день» ($ 31,8 млн) и «Титаник» ($ 28,6 млн).
Таким образом, «Аватар: Путь воды» ($ 2,028 млрд) на пути стать третьим фильмом по сборам в мире, уступив «Мстителям: Финал» ($ 2,79 млрд) и первому «Аватару» ($ 2,923 млрд), но обойдя «Мстителей: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд), «Звёздные войны: Пробуждение Силы» ($ 2,071 млрд) и «Титаник» ($ 2,194 млрд).