Все рекорды фильма «Аватар 2»

Джеймс Кэмерон — первый режиссёр в истории, фильмы которого собрали больше $ 2 млрд («Аватар», «Титаник», «Аватар: Путь воды»).

Зои Салдана — первая актриса в истории, фильмы с которой собрали больше $ 2 млрд («Аватар», «Аватар: Путь воды», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»).

Лучшие вторник и среда по домашним сборам в 2022 году: 20 и 21 декабря фильм заработал $ 18,3 млн и $ 20 млн соответственно.

Лучший третий уикенд голливудского фильма в истории китайского проката — $ 36,5 млн.

У «Аватара: Путь воды» впереди ещё долгий прокат — как минимум несколько спокойных недель до выхода «Человека-муравья: Квантомания». Сиквел не смог обойти по скорости «Мстителей: Финал» и вряд ли доберётся до итоговой кассы в $ 2,8 млрд, аналитики предсказывают сборы на уровне $ 2,5 млрд. Но последующие «Аватары» могут сразиться со «Мстителями».